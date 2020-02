Többé nem városi kiváltság a bölcsőde

Megyénkben az elmúlt három évben közel ezer bölcsődei férőhelyre nyertek pénzt pályázatokon az önkormányzatok. Most újabb lehetőség nyílik a fejlesztésre.

– A 2017-es év elején 1,8 milliárd forintot különítettünk el a megyében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében bölcsődei férőhelyek kialakítására – mondta lapunknak Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés elnöke. – Ez az összeg elegendő ahhoz, hogy az eddigi 1000–1100 férőhelyet újabb 260-nal bővítsük. A bővítéseknél arra fókuszáltunk, hogy többé ne csak a nagyobb városok „kiváltsága” legyen a bölcsődei szolgáltatás – hangsúlyozta. További örömteli hír, hogy 2019 második felében újabb pályázatok útján még 6,5 milliárd forintnyi támogatást sikerült megszerezni a megyének. Ezt összesen 41 település közt osztották szét, ahol így további 700 kisgyermeknek tudnak majd ellátást biztosítani.

– A döntések már megszülettek, most a pályázók kiértesítése zajlik. A program keretében nyertes projektek a tervek szerint az idén és a következő év elején valósulnak meg, a megyei önkormányzat menedzselésével – tette hozzá Németh Zoltán.

Több hellyel a megye is jobban jár

A közgyűlés elnöke azt is elmondta, hogy a megye számára több szempontból hasznos és fontos a bölcsődei férőhelyek bővítése.

– A helyben elérhető bölcsődei ellátásnak népességmegtartó ereje van, mivel a fiatal pároknak nem kell lemondaniuk a vidéki életről a gyermek­elhelyezés nehézsége miatt – emelte ki Németh Zoltán. – Győr-Moson-Sopron megye abban a szerencsés helyzetben van, hogy a munkalehetőségek miatt sokan költöznek ide az ország más pontjairól. Ezeknek az embereknek többnyire távol élnek a rokonaik, így a nagyszülők nem tudnak a gyerekekre vigyázni. Továbbá az is nagy segítség a megyei munkaerőhiány orvoslásában, hogy az anyák így, saját igényük szerint, hamarabb visszatérhetnek a munkaerőpiacra.

Még lehet pályázni

A megyei önkormányzatok mellett a kormány is újra meghirdet egy, a bölcsődei férőhelyek növelését célzó pályázatot, amelyre március 18-ig lehet jelentkezni. A remények szerint az összesen mintegy 3,2 milliárd forintnyi támogatásból 600 bölcsődei és minibölcsődei hely jöhet létre mintegy 32 településen. A program keretében bölcsődék építésére, illetve bővítésére maximum 300 millió forint, minibölcsőde esetén legfeljebb 75 millió forint igényelhető. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a költség- és energiahatékonyságot szem előtt tartó építési megoldások.

Huszonhat férőhely Dunakilitin

– Dunakilitin soha nem volt még bölcsőde, de a pénzügyminisztériumi pályázaton elnyert 175 millió forintból most ez is megvalósulhat – mondta el Kovács Andorné polgármester. – A tervek szerint 26 férőhelyes lesz az intézmény, ahol a gyerekeket két csoportban fogjuk elhelyezni, ehhez már meg is kezdődött az igényfelmérés a településen. A tervek szerint az átadóra október 25-én, dr. Batthyány-Strattmann László születésének évfordulójához kapcsolódóan kerül sor, és november 2-tól már szeretettel várjuk az első bölcsiseinket.