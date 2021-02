Több tucatnyi liter olajjal szennyezték a Pándzsát Győrben – videó, fotók

Horgászok januárban és februárban is fotózták, videózták, ahogy olajra utaló, úszó foltok csordogálnak a Pándzsa győri szakaszán. Múlt héten a szennyezés eredetét is megtalálták, majd értesítették a hatóságokat. A vizsgálat jelenleg is folyik környezetszennyezés ügyében.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre A Holt-Marcalon át Rábába A Pándzsa dimbes-dombos vidéken, Győrasszonyfa és Tarjánpuszta szomszédságában ered. A patak a forrásától északnyugati irányban halad, érinti Ravazdot, Pannonhalmát, Écset, Nyúlt, mielőtt a kisalföldi megyeszékhelyen a Holt-Marcalon a Rábába torkollik. A Pándzsa széles kanyarral ér Győr egyik utolsó klasszikus családi házas övezetébe. Kismegyer után Szabadhegy a „következő megálló”. Itt, az egykori Domus központ melletti szakasznál történt a szennyezés. Megtalálták a szennyezés forrását „Régóta gyanítjuk, hogy olajat öntenek a Pándzsába. A helyszínen már a mederiszapban is észleltük az olajos szennyeződést. Január 15-én az egyik tagtársunk rögzítette a patak felületén úszó foltokat. Múlt héten a forrást is megtaláltuk. Az egykori Domus telep felőli lefolyóból literszámra engedték az olajos, vegyi eredetű anyagot a Pándzsába. Videót is készítettünk erről” – kezdte Pár Róbert, a Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesületének elnöke. A civil szervezet kezelésében áll a Pándzsa szennyezéstől érintett alsó győri szakasza és a Holt-Marcal is. Egyetlen liter olaj ezer liter vizet károsíthat Mekkora mennyiségű olajat engedhettek a Pándzsába? – kérdeztük. „Múlt héten több tucatnyi liter olajos folyadék – a motorolajokra jellemző szivárványos szín egyértelműen látszott a patakban – folyt a természetes vízbe. Egyetlen liter olaj akár ezer liter víznek árthat. A helyi horgásztársadalmat felháborította a felelőtlen környezetszennyezés. Halpusztulásra utaló nyomokat ugyan nem találtunk, de mindenki félti az itteni élő világot. A szivárványos ökle hazánk különleges, védett hala; utóbbi jelentős állományának lakhelye a Pándzsa. Ráadásul az összes faj kedvelt ívó, azaz szaporodási helye a patak ezen része” – mondta Pár Róbert. Folyik a vizsgálat A Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesületének elnöke hozzátette: több horgásztársuk és a Megyei Horgászszövetség ügyvezető elnöke is bejelentést tett a szennyezésről a Vízügynek, a Katasztrófavédelemnek és a rendőrségnek. „Az érintett hatóságok a bejelentést követően rövid időn belül kivonultak és megkezdték a szennyező anyag vizsgálatát, valamint a környezetkárosítás eredetének felderítését. Bízunk benne, hogy sikerrel zárul a munkájuk, s többet senki sem vetemedik arra, hogy ész nélkül szennyezze a Pándzsát” – zárta szavait Pár Róbert. Amint lesznek konkrét eredmények, hírt adunk a hatósági vizsgálatról.