Több pénz marad a méztermelők zsebében

A méhészeti termékek értékesítéséből származó bevételek személyijövedelemadó-mentességet élveznek majd – jelentette be a napokban Nagy István agrárminiszter. A méhészek üdvözlik a lépést, s remélik a méz árának rendeződését, a kétes eredetű importáruk kiszűrését is.

– A kormány által elindított klíma- és természetvédelmi akciótervvel összefüggésben az Agrárminisztérium elsődleges célja is az, hogy teljesítse az abban megfogalmazott vállalásokat. Klímavédelmi intézkedéseink fontos alappillére a méhészek támogatása, hiszen nem túlzás kijelenteni, hogy méhek nélkül nincs élet. Jómagam is és természetesen a tárcám is tisztában van a méhészeti ágazat stratégiai jelentőségével, ezért próbáljuk minden eszközzel segíteni a csaknem 20 ezer fős méhésztársadalom lelkes és kitartó munkáját – mindannyiunk érdekében – hangsúlyozta a Kisalföld érdeklődésére Nagy István agrárminiszter, aki a napokban jelentette be, hogy a méhészeti termékek értékesítéséből származó bevételek személyijövedelemadó-mentességet élveznek majd.

Uniós és hazai támogatás

A tárcavezető arról is beszélt, hogy február 20-tól ismét benyújtható a Magyar Méhészeti Nemzeti Programra a támogatási igény. Az uniós és hazai támogatás keretösszege mintegy 1,8 milliárd forint. A hónap végéig nyújthatják be az igényeket a méhcsaládonkénti 1000 forintos megporzási támogatásra a méhészek, a tavaly bevezetett közvetlen támogatást eddig 6500 méhész vette igénybe – jegyezte meg a tárcavezető.

Nyugat-európai példa nyomán

Varga Tamás Imre, Győr-Moson-Sopron megye méhészeti szaktanácsadója érdeklődésünkre elmondta, hogy a személyijövedelemadó-mentességet az Országos Magyar Méhészeti Egyesület javasolta francia mintára. Ennek köszönhetően 10–100 ezer forinttal több marad a méhészek zsebében.

– Ha több pénz marad a méhészek zsebében, van arra remény, hogy nem hagyják annyiban a méhekkel való foglalkozást. Jelenleg a megyében 650 méhész 40 ezer méhcsaládról gondoskodik, nyolcvan százalékuk 50–60 év fölötti, hiszen a fiatalok számára kevésbé vonzó a szakma. Sajnos az utóbbi egy-két évben tapasztaljuk a méhészetek számának csökkenését. Ez elsősorban a méz alacsony árával magyarázható. A termelő eladja a kereskedőnek, az továbbértékesíti a kereskedelmi láncoknak. Jelenleg egy kiló mézért 550–600 forintot kapunk, a haszon jelentős részét a multik élvezik – magyarázza a szakember.

Mint kiemelte, további javaslatokat is tettek helyzetük orvoslására. Egyik ilyen, hogy tegyenek különbséget a hazai termékek és a kétes eredetű importáru között. Ugyanis a méhészeknek nehéz versenyezniük egy laborból kikerült anyaggal.

Családot összetartó erő

A Dunakilitin élő, őstermelőként tevékenykedő Házi János szerint a személyijövedelemadó-mentesség főként a több méhcsaláddal dolgozó méhészeknek jelent kedvezményt, de minden hasonló, munkájukat segítő intézkedést üdvözölnek. Ugyanakkor mivel lehet számítani az őstermelői rendszer átalakítására, ezért az adómentesség bevezetésének lehetnek további kedvezményezettjei.

– 2014 óta méhészkedem, melyhez a motivációt a nagypapámtól kaptam. Időskora miatt hagyta abba a szakmát, én csak később folytattam a munkáját. Tavaly 60 méhcsaláddal dolgoztam, de munka mellett soknak bizonyult, ezért csökkentettem a méhcsaládok számát és rájöttem, hogy kevesebbel is jó eredményt tudok elérni, ha az időjárás kedvező. Ezért idén kevesebb családdal foglalkozom. Rendkívül sok munka van benne tavasztól őszig, de sok örömet ad és érezzük a családot összetartó erőt, hiszen azért látjuk a hasznát és van közös célunk is – mesélte a kétgyermekes édesapa, akit felesége, kisfia és lánya is szívesen segít e tevékenységben.

Házi János úgy véli, hogy itt is megtapasztalható lesz a nyugat-európai példa, miszerint nő a hobbiméhészek száma, akik kevesebb méhcsaládot tartanak csak azért, hogy a saját részükre a szükséges mézet biztosítani tudják és közben kikapcsolódnak természetben. A méhészet sok munkával és kitartással járó feladat, amit a méz felvásárlásakor úgy érzi a méhekkel foglalkozó, hogy nem kellően honorálnak az alacsony átvételi ár miatt, de az újabb támogatások segítik az előbbre jutásukat.