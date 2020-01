Több mint tíz orvos dolgozik Győrben az onkológián

Az igazság feltárása érdekében tartott közös sajtótájékoztatót Simon Róbert Balázs és Kara Ákos, a Fidesz–KDNP két országgyűlési képviselője.

Előző nap a Pollreisz Balázs ellenzéki polgármesterjelölt meghívására Győrbe érkező Korózs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője, a parlament népjóléti bizottságának alelnöke azt állította: „Nem normális dolog az, hogy ebben a kórházban tudomásom szerint összesen két olyan orvos van, aki a rákbetegek gyógyításával foglalkozik. Kettőjük közül az egyik szintén rákbeteg, és ha ő maga onkológiai kezelésre szorul, akkor az általa ellátott betegek sajnos nem kapják meg azokat a kezeléseket, amelyekre szükségük lenne.”

– Ha ilyen mondatok elhangoznak, akkor nekünk, győri országgyűlési képviselőknek azonnal kötelességünk tájékozódni, hogy mi a helyzet valójában a győri kórházban. Ezt a mai napon megtettük – jelentette be Simon Róbert Balázs. A képviselőket a kórház igazgatója és az onkológiai osztály vezetője tájékoztatta, hogy több mint tíz olyan kiváló orvos van az onkológiai osztályon, akik egész évben, a nap huszonnégy órájában maximális szakmai színvonalon látják el a betegeket. – Azt gondolom, hogy ami itt elhangzott, az már minden határon túlmegy – jelentette ki Simon Róbert Balázs, és felszólította az ellenzék polgármesterjelöltjét, hogy hagyják abba a hazudozást, majd folytatta: – Az elmúlt napokban, elsősorban online felületeken aljas rágalmakkal illették polgármesterjelöltünket, Dézsi Csaba Andrást, elsősorban arra célozva, hogy köze lett volna ahhoz az ügyhöz, ami Borkai Zsolttal kapcsolatban a korábbi időszakban kialakult. A képviselő elmondta, hogy Dézsi Csaba Andrásnak ehhez nem volt semmi köze, amit az is bizonyít, hogy tizenkét évvel ezelőtt Dézsi a helyi Fidesz vezetéséből is visszalépett, éppen azért, mert nagyon sok mindenben nem értett egyet a korábbi polgármesterrel.

Kara Ákos képviselő Győr tovább fejlődésének garanciáját Dézsi Csaba András személyében és az ő húszpontos városfejlesztési programjában látja, amelyet a győriekkel konzultálva készített el. A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a választás hajrájában a baloldali pártok ígéretek özönével hitegetik a győrieket.

Felidézte, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester az őszi önkormányzati választások előtt 20 ezer forint rezsitámogatást ígért a budapesti nyugdíjasoknak. Azonban éppen ezen a héten derült ki, hogy esze ágában sincs betartani ezt az ígéretét. Ez tanulságos példa lehet a győriek számára is a baloldal be nem tartott ígéreteire.