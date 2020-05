Több mint három éve üresen áll a papírbolt helye Győrben a Szent István úton – Vajon miért?

Üzlethelyiség Győrben, a várost átszelő 1-es úton, a belvárosban, közelében vasúti pályaudvarral és több iskolával. Mégis üresen áll, több mint három éve. Vajon miért?

A Szent István út Győr ütőere, egyik legforgalmasabb útja, amelynek széles járdáján napközben mindig sok arra a sétáló, ügyet intéző városi, ide érkező turista. Szinte a központban, pár méterre a tértől, a városházától azonban egy bolt üresen áll. Ablakai összefirkálva, ajtaja kulcsra zárva. Felirat tájékoztatja az érdeklődőket: a város egykor népszerű papírboltja megszűnik. Ennek időpontja 2016 december 27-e, azóta nincs élet a falak között. Vajon miért árválkodik üresen a város közepén, egy jó helyen fekvő ingatlan?

Először a Győr-Szolnál érdeklődtünk, de ők közölték, a helyiség a Rába Lakásfenntartó szövetkezethez tartozik. Pápainé Szalánczy Erzsébet elnök azonban felvilágosított: mégsem ők az illetékesek.

– Minket is zavar a látvány, sőt, jó lenne, a bevételünk lenne a kiadásból, de sokat nem tudunk tenni annak érdekében, újra bolt működjön a falak között – mondta lapunknak a szövetkezet elnöke, aki elmondta, hogy nem a lakásszövetkezet tulajdona a helyiség, bár annak birtokosa tagja a szövetkezetnek. Ők mindenesetre minden negyedévben kiszámlázzák részükre a 75 600 forintos bérleti díjat.

– Mi csak béreltünk, nem a miénk. Annak idején hoztunk egy üzleti döntést. A városban van még három boltunk – mondta az egykori Papír Kontúr Kft, jelenleg a Pátriapapír -hálózat tagjának egyik munkatársa.

Az ingatlant a Sigma Portfóliókezelő és Ingatlantanácsadó cég adja ki. A cég munkatársa, Tenki Ildikó lapunk érdeklődésére elmondta, hogy 163 négyzetméteres az ingatlan, amelyet 11 euró per négyzetméteres áron, vagyis körülbelül 1800 forint plusz áfás áron kínálják. Hiába.

– Budapesti cég vagyunk, az ország számos pontján adunk ki ingatlanokat, nem csak bolthelyiségeket, de irodaházakat, raktárakat is. Úgy vettünk észre, hogy Győrben mostanában megcsappant a vállalkozói kedv. Ezt az ingatlan is hirdetjük több mint három éve, de nem sokan érdeklődtek utána. Általában az a gond, hogy nehéz ott parkolni, a beszállítók is nehezen közelítik meg tehergépkocsijaikkal. Pedig rugalmasak vagyunk, ha megfelelő ellenajánlat érkezik, akár olcsóbban is kiadnánk – tájékoztatott.

Tenki Ildikó elmondta, hogy nemrégiben csökkentettek a négyzetméteráron, de így sincs komoly érdeklődő. A helyiségekben gyakorlatilag bármit lehet üzemeltetni, egyedül akkor szükséges a lakóközösség hozzájárulása, ha melegkonyhás vendéglátást szeretne a vállalkozó. De ekkor is csak a közös kémény használatához kell engedély, ha saját kéménye van az étkezdének, akkor semmilyen akadály nincs. Amíg nincs, aki fantáziát látna az ingatlanban, addig marad a lyuk a város közepén.