Több kényelem Marcalvárosnak

Győr önkormányzata idén különösen nagy hangsúlyt fektet a természetvédelmi területek gondozására, a parkosításra, a városlakók nagyobb kényelmére.

Pénteken sajtótájékoztató keretében adták át Győr Marcalváros II-n a Kovács Margit utcai megújult játszóteret. Az eseményen részt vett Rózsavölgyi László, a városrész önkormányzati képviselője, illetve Simon Róbert Balázs, országgyűlési képviselő. Rózsavölgyi László elmondta, hogy Győr legsűrűbben lakott területén a harmincéves lakótelep padjai teljesen elkoptak, elhasználódtak, ezért terület folyamatos parkosítása mellett végre erre is jutott forrás.

– Marcalváros I. területén tizenhárom, a Kovács Margit utcai játszótér körül pedig tizennégy új padot helyeztünk el – mondta az önkormányzati képviselő.

– A padok amellett, hogy az itt lakók kényelmét szolgálják, a „zöld lakótelep” házai közötti ligeteket is remekül kiegészítik. A képviselő elmondta, hogy a két városrészen összesen huszonhét új padot érintő 8 millió forintos beruházás a régi padok leszerelését, elszállítását is magában foglalta. Győr mai napig legújabb lakótelepe harminc éves, így a többségében akkor telepített utcabútorokra, kültéri berendezésekre valóban ráfért a csere. Simon Róbert Balázs, országgyűlési képviselő kifejtette, hogy Győrben a kis fejlesztések, a praktikus megoldások is nagyon fontosak. Hangsúlyozta a város parkosítási programjának folyamatosságát, és további forrásokat ígért a két városrész fejlesztésére.