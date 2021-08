Több a gólya az óvári karon is, szinte minden szakot el tudnak indítani

A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán idén több mint 60 százalékkal többen kezdik meg tanulmányaikat. Az ágazat iránt egyre nagyobb az érdeklődés, az óvári karnak otthont adó épület pedig egyre szebb.

A napokban hozták nyilvánosságra a felvételi ponthatárokat. Idén 10.300-zal nőtt a jelentkezők száma az előző évhez képest. Többek között az agrárképzések iránt nőtt meg az érdeklődés. A legnagyobb emelkedés a Georgikonnál volt, ahol tavalyhoz képest 83,5 százalékkal lesz több elsőéves. Utánajártunk, mi a helyzet a Széchenyi-egyetem magyar- óvári karán.

Az ágazat jelentősége

– Országosan 11 százalékkal többen jelentkeztek országosan valamilyen felsőoktatási képzésre. A Széchenyi István Egyetemen a tavalyinál 22 százalékkal több az elsőéves. A mezőgazdaság- és élelmiszertudományi karra 61,2 százalékkal több hallgatót vettünk fel – emelte ki a Kisalföldnek dr. Szalka Éva, a kar dékánja.

Szerinte az érdeklődés erősödése talán abban rejlik, hogy az elmúlt időszak rávilágított a mezőgazdaság és az élelmiszerek jelentőségére.

Vonzó a megújult vár

– Emellett a megújult környezet is vonzóbbá tette intézményünket, hiszen megtörtént az óvári vár rekonstrukciója és további fejlesztések zajlanak. Majdnem minden szakot el tudunk indítani, ami azért is fontos, mert így ezeket a pótfelvételi eljárásban is meg tudjuk hirdetni. A legnépszerűbb szakunk minden évben az élelmiszermérnök-alapképzési szak, de idén sikeres többek között a hagyományos ötéves agrármérnökképzés is, melyet most először levelező képzésben is el tudunk indítani. Továbbra is fontos a beiskolázási kampányunk, amelyben nagyon sok kolléga részt vesz és népszerűsíti képzéseinket a középiskolákban itthon és a határon túl is – sorolta a dékán.

Angol nyelvű képzés, új szak

A dékán hozzátette: „Az angol nyelvű képzésünkre még nem zárult le a külföldi hallgatók jelentkezése, így annak létszáma csak szeptemberben lesz végleges. Új szakunk az állattenyésztő mérnök alapképzési szak, amelyet több év után most engedélyezett a minisztérium, és vannak is rá felvett hallgatóink.”