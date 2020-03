Tizenegyedszer rendezik meg a Kantharosz Gálát az Olimpiai Sportparkban Győrben

Jótékonyság, bor, zene – ezzel a három szóval lehet leginkább jellemezni azt a győri civil összefogást, ami az elmúlt 10 évben 83 millió forintot gyűjtött össze a gyermekeknek. Idén áprilisban rendezik meg a hagyományos Kantharosz Gálát.

A Kantharosz Alapítvány gálaműsora egy koncert, egy borkóstoló és egy árverés egyben. Különleges egyveleg, de unikum a magyar rendezvények sorában. A bevételből hátrányos helyzetű gyermekeket, tehetségeket támogat az alapítvány. A Kantharosz céljainak megvalósításáért meghatározó civil szervezetek fogtak össze Győrben az Európai Borlovagrend kezdeményezésére, az Első Győri Lions Club, az Arrabona Lions Club, a Patrónus Lions Club, a Rotary Club Győr, a Rotary Club Győr Rába, a Rotary Club Győrújbarát és a H.O.G. Four Rivers Chapter. Az összefogásról szándéknyilatkozatot is aláírtak.

– A jó cél érdekében mi, győriek, össze tudunk fogni – mondta dr. Dézsi Csaba András polgármester hétfőn a városházán az április 16-i rendezvényről tartott sajtótájékoztatón. Dr. Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete visszatér Győrbe, hiszen iskolás éveit a városban töltötte, s most az est fővédnöki szerepét is vállalta. Mint mondta, neki is segítettek, hogy tanulhasson, ezért érzi fontosnak azt, hogy ilyen módon is visszaadjon valamit a városnak, ahol fiatalságát töltötte. A nagykövet egy muzeális értékű, történelmi jelentőségű bort ajánlott fel az árverésre, amelyet a határnyitás alkalmából rendezett ünnepségen kapott ajándékba Fertőmeggyesen (Mörbischben). Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója kiemelte, hogy az esemény valódi értékek találkozása. Társadalmi szerepvállalásként évente 20–30 alkalommal vesznek részt különféle rendezvényeken. Mint mondta, most új fejezet kezdődik, új helyszínen. A Richter Terem helyett az Olimpiai Sportpark lesz a helyszín. A zenekar Litkai Gergellyel közös műsorral készül.

Tagai István, az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusának prokonzulja arról beszélt, hogy az elmúlt tíz év rendezvényein 83 millió forinttal támogatták a Győrben és térségében élő hátrányos helyzetűeket és a támogatásra szoruló tehetségeket. Az idén a támogatásra kiírt pályázati felhívásra 30 pályázat érkezett 53 millió forintos pénzigénnyel. Azt még nem lehet tudni, mennyi pénz áll majd rendelkezésre a támogatáshoz, hiszen a pénz három forrásból tevődik össze. Az egyik forrás a jegybevétel, a nézőtérre ezerháromszázan férnek be. Jegyek kaphatók a jegymester.hu/Kantharosz oldalon, a Richter Teremben és a Therápia Borkereskedésben.

A másik forrás a támogatók által már az előadás előtt felajánlott összegből származik, ez 6–7 millió jelenleg. A bevétel harmadik része az árverésen értékesített borokból származó bevétel. A borok mellett lehet licitálni a Magyar Pálinka Lovagrend nagymesterének díjnyertes pálinkaválogatására, de egy kosár magyar mézborra is a „Maci Kórház – Menjünk együtt haza!” akció egyik óriásmacijával együtt – a nyertes a győri kosarasok dedikált mezét kapja –, valamint Jakabos Zsuzsanna úszó egyik aranyérmére.