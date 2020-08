Tíz új lakóotthon épül állami beruházás keretében a pásztori otthon ellátottjainak

Egy időben hat rábaközi településen zajlanak az építkezések. Van, ahol már tető alatt van az épület, másutt a főfalak állnak. Tíz családi ház épül, melyeket a pásztori otthon ellátottjai vesznek majd birtokba.

Mint arról korábban hírt adtunk, a Rábaközben hat helyen, Bodonhely, Bágyogszovát, Sopronnémeti, Szilsárkány, Pásztori és Vág településeken épülnek lakóotthonok a pásztori Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ 102 gondozottjának (Kisalföld, 2017. március 3.).

– Az ütemtervnek megfelelően halad az építkezés – mondta el lapunknak dr. Szopka Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) megyei igazgatója. Hozzátette: a beruházás határideje 2021 szeptembere, míg az építkezésé az idei év vége.

Az EFOP-program keretében sikerrel pályázott az SZGYF, így megvalósulhat az a kormányzati törekvés, miszerint a zsúfolt intézményi ellátás helyett kisebb létszámú, úgynevezett támogatott lakhatásszolgáltatást biztosítanak a fogyatékkal élőknek. A kormány végül a keretösszeget megemelte, így 1,6 milliárdból gazdálkodhatnak.

A telkeket az önkormányzatok biztosították, az ingatlanok állami beruházás keretében épülnek.

– Peresznyén és Zsira környékén már kész a hat ház, ott a berendezésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása van hátra – emelte ki az igazgató, majd hozzátette, hogy a Rábaközben lakosságarányosan 6–12 férőhelyes családi házak épülnek, míg a pásztori otthon egyfajta szolgáltató központként működik a továbbiakban.

– Tető alá hoztuk az együttműködést Bágyogszováttal is. Az eredeti tervektől eltérően a képviselő-testület kérésére az épületet hátrébb vittük, így a régi iskola épülete megmarad. A két épület között pedig közösségi teret szeretnénk kialakítani – vetítette előre terveiket dr. Szopka Zsolt.

– Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, köszönjük mindazoknak, akik ezt felvállalták. Alighogy elkezdődtek a kivitelezések, már többen is jelezték az önkormányzatoknál, hogy szívesen vállalnának munkát a lakóotthonokban. A települések is profitálnak a beruházásból, egyrészt emelkedik a községek lakosságszáma, munkahelyek jönnek létre, az otthonok lakói is használják majd a helyi szolgáltatásokat, valamint erősödik az intézmény és a települések közötti kapcsolat – zárta a megyei igazgató.