Tíz tyúkot ölt meg a róka egy éjszaka alatt Győrszentivánon

A gazda szerint rókák ragadják el a környék baromfijait Győrszentivánon.

A róka rászolgált a ravasz jelzőre, a győrszentiváni Nagyhegy úton élő állattartónak tíz tyúkját kapta el csütörtök éjjel a szögesdrótot kijátszva. Valószínű, hogy nem is egy surrant be. Három tyúkot fejetlenül hagyott, a többit elhordta. Négy élve maradt, félő, hogy visszajön értük.

– A feleségem sírva jött be reggel – mesélte a történteket felidézve a gazda, Petrovics Rudolf.

– Előtte néhány nappal még látta is a feleségem a kerítésen kívül a két kis „szarvacskát”, a lompos farkat, én is megpillantottam, utánamentem, de eliszkolt a gyümölcsös felé – mutat arra a gazda.

Petrovics Rudolf a városból költözött ki Szentivánra, imádja az állatokat, mind a kilenc kecskéjének neve van, a gidát ő segítette világra. A kakas mellé tavasszal tizenöt tyúkot vett, az országban összesen 1800-at tartottak a fajtából.

– Nem járt erre korábban róka, de nem olyan rég elvitt egy libát az egyik szomszédtól. Nem tudom, hogyan védekezzek ellene. Egyet elragadott pár napja a tizenötből, akkor húztam ezt a szögesdrótot a kerítés fölé. Csak azon az egy részen hiányzik – mutat az ól mögé. – De nemcsak ott mászott be – lekapott egy tyúkot a másik tetőről is, ahol drót van, azt valahogy lenyomta. Talán négy róka is lehetett, de szőrt nem látok, csak tollat.

A tíz tyúkból háromnak a feje hiányzik, a megmaradt élő négy baromfi érzéketlenül kotkodákol a tetemek körül, amiket aztán délután elásott a gazda. Az elrabolt hétnek a tollaiból itt-ott van egy halom, hová vitte őket: nem tudni. A tyúkokat talán soha nem vágta volna le Petrovics Rudolf, mert naponta nyolc, de volt, hogy több mint egytucatnyi tojást adtak.

– Itt fogok virrasztani, mi mást tegyek. A patkányok ellen megemeltem az ól alját, de nehéz lett volna ezeket a tyúkokat oda beterelni. Most zárhatóvá teszem. Biztos nagy rikácsolást csaptak szegények, de mi semmit nem hallottunk. Csak azt szeretném – mert a szomszédos szántóföldnél járnak a vadászok –, hogy fogják el ezen az oldalon is a rókákat. Vagy tegyenek ki mérget, mert ez nem állapot.

Dr. Andréka György állatkert-igazgató kérdésünkre azt mondta: nem mindegy, hogy lakott vagy nem lakott területtől van-e szó, mert lakott területen – és annak egy meghatározott körzetében – a vadásztársaság sem lőhet. (Belterületről beszélünk – a szerk.) Mérget végképp nem használhat, hiszen az nem csak a dúvadat ölné meg, vagyis ugyanúgy nem szelektív, mint a gyilkos csapda. Így csak élve fogó csapdák használatát kérheti a vadásztársaságtól valaki, amennyiben a telke megfelelő védelméről hiába gondoskodott.

Ha a róka foglyul esik, a gazda értesíti a társaságot és az elszállítja. Kérdésünkre hangsúlyozta az igazgató: mérget és fegyvert – akár légpuskát – saját telkén sem használhat senki róka ellen, mert ez bűncselekmény.