Tisztítják az árkokat a 84-es és a 85-ös főutak mentén

Elkezdték a 84-es és a 85-ös főutak menti árkok hulladékmentesítését a Magyar Közút fertőszentmiklósi üzemmérnökségének munkatársai. A munkálatok május 15-ig tartanak a megye mind az öt üzemmérnöksége területén.

– A 84-es főúton és a Kópházától Sopronkeresztúr (Deutsch­kreutz) felé, a határig tartó útszakaszon jó ütemben haladtak a szemétszedéssel kollégáink. Ezt követően a Sopron környéki részeken – Harka, Brennberg­bánya, Ágfalva, Fertőrákos, Balf felé –, majd a 85-ös főúton folytatják a szemétszedést. A 85-ös főút mentén tapasztalataink szerint sajnálatosan kirívó a szemetelés. Emellett az egész megyében mind az öt üzemmérnökségünk illetékességi területén is rendszeresen dolgozunk a teljes úthálózat árkainak rendben tartása, hulladékmentesítése érdekében – tudtuk meg Pécsi Norbert Sándortól. A Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője részletezte: első körben a nagy forgalmat lebonyolító gyorsforgalmi utak és főutak, a fontosabb mellék­utak megtisztítása a cél. Terveik szerint május 15-ig Győr-Moson-Sopron megyében minden kezelésükben lévő út menti szemétszedési munkával végeznek.

– Napi probléma, hogy a kihelyezett szemetestárolókba és mellé olyan hulladékot raknak az autósok, amelyek nem a közlekedés során keletkeznek. Rendszeresen előfordul, hogy ezen hulladéktárolókba és környékükre háztartási szemét, lomtalanításra ítélt műszaki és egyéb cikkek kerülnek. Emiatt rövid időn belül megtelnek a nem erre a célra telepített szemetesedények – közölte a kommunikációs osztályvezető. – Az is gyakori probléma, hogy kevésbé frekventált útszakaszokon, a közút melletti bokros, fás területre is illegálisan tesznek ki háztartási szemetet, sittet, veszélyes hulladékot, állati tetemet. A szemétszedés miatt kevesebb időt, pénzt és erőforrást tudnak kollégáink fordítani a burkolatjavítási, kaszálási, burkolatjelfestési, táblázási, felújítási és fejlesztési munkákra. Társaságunk elkötelezett abban, hogy érezhető szemléletváltozást érjen el, ezért idén is folytatjuk a tavaly útjára indított országos szemétgyűjtési akciónkat „Jobb, ha el se dobod!” címmel. Kezdeményezésünkhöz önkéntesek, csapatok, baráti társaságok, cégek és önkormányzatok is csatlakoztak. Reméljük, idén is kedvező lesz akciónk fogadtatása és támogatottsága – tette hozzá Pécsi Norbert Sándor.