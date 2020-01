Thaiföldön oktat angolt egy óvodában a mosonmagyaróvári Bangha Zsófi

Egyik napról a másikra döntött úgy a mosonmagyaróvári születésű Bangha Zsófi, hogy véget vet addigi életének és nyakába veszi a világot. Kisgyermeknevelő diplomával a zsebében Thaiföldre utazott, ahol egy óvodában tanít angolt. Mint mondja, az elhatározása életre szóló kalandhoz vezetett.

„Érezted már úgy egy nyaralás során, hogy bárcsak örökké tartana ez a pillanat?” – tette fel a kérdést a mosonmagyaróvári származású Bangha Zsófi. „Érezted már, hogy bár sok mindened van, valami mégis hiányzik? Manapság elég könnyen bele lehet feledkezni a rohanós, rutinszerű hétköznapokba. Ez történt velem is. A jól megszokott mókuskerék taposásától állandóan fásultnak éreztem magam és ami a legrosszabb, mindig csak vártam: a nyárra, a hétvégére, a megfelelő időre, másokra”.

Így kezdődik Zsófi története, aki 2014-ben diplomázott az ELTE kisgyermeknevelő szakán. A szakmában két évet töltött, majd váltott, teljesen más területre. Ekkor azt érezte, hogy a pedagógiát örökre a háta mögött kell hagynia, viszont az élet nem ezt akarta. „Szinte egyik napról a másikra döntöttem úgy, hogy ennek véget vetek, és lényegében ez az elhatározás vezetett ehhez a hihetetlen kalandhoz” – kezdett bele a mesélésbe.

Megbecsülik és tisztelik a tanárt

Részt vett „első állomásként” egy hónapos TEFL (Teaching English as a Foreign Language) képzésen Thaiföldön, aminek a lényege, hogyha elvégezzük, bármelyik országban taníthatunk angolt. „A magabiztos nyelvtudás mellett egyetlen feltétele, hogy bármilyen területről, de rendelkezz diplomával, Thaiföldön ugyanis a munkavállalási engedélyhez elengedhetetlen a felsőfokú végzettség. Én így kerültem ebbe a csodás intézménybe, ahol nem óvónőként, hanem óvodai angoltanárként alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy naponta három órát dolgozom. Két osztályom van, egy csoportba 25 gyerek jár. Bár még csak hat évesek, rettenetesen okosak, megbecsülik és tisztelik a tanárt. Az óráimon nem csak a gyerekek vannak jelen, hanem egy óvónő, egy dajka, és ami a legfontosabb, egy angol asszisztens is, aki rettenetesen megkönnyíti a munkámat, ugyanis lefordítja a gyerekeknek a tananyagot és az utasításokat, valamint szükség esetén fegyelmezi, koordinálja őket és tartja a rendet” – mesélte a munkájáról Zsófi. „Sokakban biztos felmerül a kérdés, hogy akkor miért van szükség rám, miért nem az asszisztens tanítja őket angolul. Erre roppant egyszerű a válasz, ugyanis az asszisztens megérti, amit én mondok, de ő maga nagyon alap szinten beszéli a nyelvet és a thai kiejtés is hagy némi kívánnivalót maga után, a gyerekek hibásan tanulnák meg kiejteni a szavakat”.

Egy óra a thaiföldi óvodában hatvan perces. Zsófi az első negyed órát bemelegítéssel indítja: Youtuberól tölt be videókat, amire énekelnek, táncolnak, tornáznak. A következő szakasz a szókincs bővítése. Minden héten adott téma alapján kiválaszt tíz szót, azokat betűzik és tanulnak velük egy mondatot, természetesen angolul. Utána feladatlapot oszt ki, majd közösen játszanak.

Három hónap után sem bánja a döntését

Zsófi három hónapja él Thaföldön, s mint mondja, nem bánta meg egyetlen percét sem. „Hogy meddig maradok, azt viszont nem tudnám megmondani, pont a spontaneitás a lényeg: sodródom az árral és bízom abban, hogy minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Az álmom egy online nyelviskola létrehozása, elsősorban magyarok számára, majd fokozatosan terjeszkedve. Hiszem, hogy a nyelvtanulás napjainkban fontosabb, mint valaha” – osztotta meg Zsófi, aki szerint Magyarország és Thaiföld között a legrelevánsabb különbség, hogy ott sokkal lazábban veszik az életet.

„Az étel szeretete az ország fő jellemzője, tehát nem csak a kijelölt napszakokban ehetnek a gyerekek, hanem teljesen spontán. A jutalmazás fő eszköze is az édesség, gyakran én magam is alkalmazom óráim során. A gyermekek alapból kooperatívak, de ha egy keksz a tét, akkor lelkesedésük határtalan” – mesélte. „A thaiok minden alkalmat megragadnak az ünneplésre, vagy csak szimplán a szórakozásra: rengeteg sportnapot, programot szerveznek és imádnak beöltözni, na meg persze szelfizni – a social media fontossága itt döbbenetes méreteket ölt. S imádják a fehér embereket, egy főként thaiok lakta városban konkrétan megállítanak az utcán, hogy készíthessenek velem közös képet és tátott szájjal bámulnak. Persze ez a „fehér mánia” sajnos ijesztő is tud lenni: minden egyes boltban található fehérítő krém, valamint az átlagos, mindennapi napvédőkbe és testápolókba is kevernek ilyeneket. Rémisztő, világos kontaktlencséket hordanak, hogy még inkább elveszítsék ázsiai mivoltukat, de a hatás olyan, hogy a frász tör ki minden egyes bevásárlásnál és étkezésnél”.

Thaiföldön nem érdemes boltban vásárolni hozzávalókat és magunknak főzni Zsófi szerint, mert sokkal többet fogunk fizetni, mintha utcán étkeztünk volna. Rengeteg kocsi kínálja fillérekért a finomabbnál finomabb ételeket és gyümölcsöket, s 400 forintnak megfelelő pénzből már jól tudunk lakni.

Egy lány egyedül a nagyvilágban

„Még a családomat és barátaimat is megleptem ezzel a döntéssel, de azt hiszem már megszokták, hogy nem bírok nyugton maradni. Egész életemben támogattak és ez most sem volt másképp. Nagyon hálás vagyok nekik, hogy nem próbáltak lebeszélni, hiszen életem egyik legjobb döntését szabotálták volna” – tudtuk meg. „Sokan gondolják úgy, hogy egy lány egyedül a nagyvilágban képtelen boldogulni. Remélem sikerült bebizonyítanom, hogy ez távolról sincs így. Nagy próba ez az emberi kapcsolatoknak, de büszkén mondhatom, hogy a hat órás időeltolódás ellenére sem kopott el senki mellőlem, aki fontos volt” – folytatta Zsófi, aki egyedül bérel egy lakást egy apartmanházban, havonta 33 ezer forintot fizet érte, illetve még egy robogót is beszerzett – a havi bérlése 20 ezer forint. “Itt anélkül nem lehet élni, ugyanis nem gyalogolnak az emberek, mert nincs olyan, hogy járda és zebra. Nagyjából 12 éves kortól már mindenki robogózik” – fogalmazott.

Egy hétköznap is kihívással teli lehet

“Mint minden országnak, úgy Thaiföldnek is megvannak a maga furcsaságai, visszatetsző dolgai. A nyelvi akadályok miatt egy szimpla hétköznap is kihívással teli tud lenni. Szinte minden héten van lehetőségem utazni, szebbnél szebb tengerpartokat, naplementéket látok, kristálytiszta vizekben úszom, érdekesebbnél érdekesebb emberekkel találkozom. Óriási tanulási folyamat ez nekem. Sok áldozattal és lemondással jár, de minden pillanata megéri” – zárta Zsófi, aki már most fontolgatja, hogy a következő úti cél Vietnám, vagy Indonézia legyen.