Tervek és tapasztalatok – Torma Tamás alezredest 1 hónapja bízták meg a Kapuvári Rendőrkapitányság vezetésével

A megyei rendőr-főkapitányság vezetője Torma Tamás alezredest bízta meg a Kapuvári Rendőrkapitányság vezetésével. A rendőrkapitánnyal az elmúlt egy hónap tapasztalatairól, jövőbeni terveiről beszélgettünk.

– A kinevezés alkalmából óhatatlanul adódik a kérdés: honnan eredeztethető a rendőri pálya iránti érdeklődése?

– Gyermekkoromtól vonzott ez a hivatás – válaszolt kérdésünkre Torma Tamás, aki az életútjára is bővebben kitért. – Több mint 15 évet töltöttem bűnügyi szakterületen. Előbb a Győri Rendőrkapitányságon voltam nyomozó, majd a megyei rend­őr-főkapitányság bűnügyi szolgálatánál dolgoztam. Az elmúlt 5 évben a megyei rendőr-főkapitányság hivatalát vezettem, ezt követően jött a felkérés a Kapuvári Rendőrkapitányság irányítására – részletezte Torma Tamás, aki már a korábbi munkája során is rálátott a rábaközi kapitányság munkájára, ismerte eredményeiket és az itt dolgozók jelentős részét.

– Az elődömtől, Kiss Zoltán ezredestől egy jól működő kapitányságot vettem át. Stabil a létszám, hosszú idejű szakmai tapasztalattal rendelkeznek a munkatársak. Az itt eltöltött egy hónap alatt úgy látom, jó csapatot alkotnak, aminek szeretnék a hasznos tagja lenni, illetve vezetni – emelte ki. Célja, hogy a korábban elért eredményeket megtartsák, s ahol szükséges, ott előrelépjenek.

– Leginkább a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló, elsősorban az erőszakos, vagyon elleni bűncselekményeket, illetve a közlekedés biztonságát helyezzük fókuszba az elkövetkezendő időszakban is, nem elhanyagolva az egyéb területeket. A hangsúlyt a bűncselekmények megelőzésére helyezzük, de ha már bekövetkezik, fontos a minél gyorsabb és hatékonyabb felderítés – jegyezte meg.

Az idei év a meglévők mellett új feladatok elé állította a rendőrséget, ilyen a koronavírus miatt karanténban lévők rendszeres ellenőrzése. – Itt jön be annak fontossága, hogy a felmerülő váratlan helyzetekre gyorsan kell reagálnunk. Erre a felettes szerveink egy jól működő protokollt dolgoztak ki. Ezúton is szeretném a karanténban lévők figyelmét felhívni, hogy alkalmazzák az elektronikus ellenőrzési lehetőségeket, megkönnyítve ezáltal a hatósági feladatokat ellátó személyek munkáját. A karanténról szóló határozat mellékleteként kézhez kaptak az érintettek egy részletes tájékoztató anyagot a telefonos applikáció alkalmazására.

A rendőrkapitány arra is kitért, milyen elvek vezérlik munkája során. – Van egy modern rendészetelméleti megközelítés: a közbiztonság egy kollektív társadalmi termék. Ennek a hozzám közel álló megközelítésnek a lényege, hogy az adott jogszabályi keretek között, szorosan együttműködve az önkormányzatokkal, társszervekkel, polgárőrséggel és a lakosság egészével, igyekszünk a közbiztonság szintjét minél magasabbra emelni. Szeretek csapatban dolgozni, folyamatosan tanulni, követni az új dolgokat és élére állni a lehetséges fejlesztési irányoknak. Az innovatív megoldások kutatása, a rendészetelméleti vívmányok nyomon követése vezérel, végtére is lépést kell tartanunk a korral – mondta végül Kapuvár rendőrkapitánya.

Fotó: Kustor Réka

