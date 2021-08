Termelőket keres a dunakiliti konzervgyár

Portfólióját szélesítené az indiai tulajdonban lévő Global Green Europe Kft., amely Dunakiliti mellett Balmazújvárosban rendelkezik üzemmel. Ennek részleteiről tárgyaltak a napokban Nagy István agrárminiszterrel a dunakiliti gyárban.

Ha kibontunk egy üveg savanyú uborkát vagy egy konzerv kukoricát, nem is gondolnánk, mennyi munka, szervezés van mögötte. Ki termeszti, szedi le, dolgozza fel és hogy jut el a boltok polcaira? Erről is szó volt a dunakiliti konzervüzemet is működtető Global Green Europe Kft. vezetőinek és Nagy István agrárminiszter sajtónyilvános egyeztetésén.

– A biotermékek felé is nyitni szeretnénk. Ehhez keresünk partner termelőket, akikkel kooperálhatunk. Célunk, hogy minél több magyar terméket dolgozzunk fel – fogalmazta meg a találkozó kiindulópontját Márton János, a Global Green Europe Kft. cégvezetője.

A dunakiliti konzervüzemet 1991-ben alapították. Egészen 2006-ig belga tulajdonban volt, aztán indiai tulajdonba került. 2018-ban olvadt össze a 2008-ban megvásárolt balmazújvárosi Pusztakonzervvel.

A két fő termék az uborka és a meggy

– Két fő termékünk a meggy és az uborka, előbbi száz százalékban magyar termék, uborkát Németországból, Macedóniából, Délvidékről és Indiából is szerzünk be. Palettánk folyamatosan bővül. Olasz és holland gyöngyhagymát, jalapeño paprikát, kaprit is feldolgoztunk, tavaly óta pedig bébikukoricát – részletezte Viola Mónika, a dunakiliti üzem cégvezetője.

Mint megtudtuk, a termékek jelentős többsége exportra megy, Kanadától Új-Zélandig, Ausztráliáig keresettek.

– A dunakiliti konzervüzem a térség meghatározó feldolgozóüzeme, egyedüli konzerv­üzeme. Nyitottak arra, hogy új beszállítókkal kössenek szerződéseket. Stratégiai kérdés, hogy Magyarországon a feldolgozóipart erősítsük – emelte ki Nagy István.

Szóba került az egyetemi együttműködés is

A cég vezetése több témában is tárgyalt a miniszterrel: a partner termelői kör kiszélesítése mellett szorgalmazták az öntözéssel, technikai fejlesztéssel kapcsolatos támogatásokat.

Nagy István szerint fontos kérdés, hogy mennyire éri meg a gazdáknak ma például uborkával vagy meggyel foglalkozni, valamint hogy a termék árában mennyire érvényesíthető a belefektetett munka. Javaslatként fogalmazódott meg a cég és a magyaróvári egyetemi kar jövőbeni együttműködése is.

Van jövője a konzervüzemnek

A szakemberek úgy ítélik meg, hogy az utóbbi évtizedekben jelentősen karcsúsodott a hazai konzervipar, nehéz felvenniük a harcot a multinacio­nális cégekkel. Drága az élőmunka – a nyugati országrészen gyakorlatilag nincs, és a keleti országrészben is nehézséget okoz. Szezonális munkára különösen nehéz munkaerőt találni. A dunakiliti üzemben a hatvan állandó munkatárs mellett kétszázan szezonálisan dolgoznak, ők elsősorban ukrán vendégmunkások.

A beruházások, az automatizálás lehetne a helyzet megoldása, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználása.

Az indiai tulajdonos az elmúlt másfél évben 6 millió euró értékben fejlesztett Magyarországon. Gépberuházást és csarnokbővítést terveznek, hosszú távon gondolkodnak hazánkban.

– Örülök Nagy István látogatásának, mert ez is azt jelzi, hogy a dunakiliti konzervüzem jelene és jövője nemcsak a helyieknek fontos, hanem az Agrárminisztériumnak is – emelte ki Kovács Andorné dunakiliti polgármester.