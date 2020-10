Térképen mutatjuk a befejezett és a tervezett Győr-Moson-Sopron megyei útmunkákat

Március közepén nem lehetett tudni, hogy a koronavírus mennyire írja át a megyei útfelújításokat, ám 2020 utolsó negyedében kijelenthetjük: több útfelújítás kezdődött el és fejeződött be idén a vártnál. A Modern Városok Program és a Magyar Falu Program kiemelten támogatja ezeket a munkákat, és a Magyar Közút Zrt. tervezett felújításait is zajlanak.

A legjelentősebb két fejlesztés

– A legtöbb és legnagyobb értékű útfejlesztések a Modern Városok Program keretében valósultak meg szerte az országban, közel 2500 milliárd forint értékben. Ez jelentős mértékben érinti Győr-Moson-Sopron megyét, hiszen ennek keretében épül és készült már el egyes szakaszokon az M85-ös gyorsforgalmi út. Ez a fejlesztés Csorna-Sopron-országhatár és Sopron elkerülő szakaszon meghaladja a 300 milliárd forintot – mondta a Kisalföldnek Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő.

– A Győrt Pápával összekötő M83-as gyorsforgalmi út építése szintén elrajtolt a napokban. Az eddigi rossz nyomvonalú, balesetveszélyes főutat korszerű, kétszer kétsávos, 36 kilométeres új autóút váltja, várhatóan 2023 végén.

Új híd Győrben

A Miniszterelnökség Modern Települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa hozzátette: szintén a Modern Városok Program keretében a két megyei jogú városnak, Győrnek és Sopronnak is vannak fontos helyi útfejlesztései. Ilyen a 8311-es jelű út Nyúl, Győrújbarát és Ménfőcsanak közötti korszerűsítése. Utóbbi beruházás értéke három milliárd forint. A szóban forgó fejlesztés várhatóan év végén zárul. Szintén jó hír: Sopronban már befejeződött a történelmi belváros, középkori várkerület utcáinak, tereinek burkolati felújítása két milliárd forint értékben.

– A Modern Városok Program további megyei útfejlesztéseket eredményez a jövőben. Ilyen lesz a győri elkerülő befejezése is – tette hozzá Gyopáros Alpár. Utóbbi projekttel sikerül majd összekötni az Ipar utcát Bácsával, amelynek részeként újabb híd fog épülni a folyók városban.

Magyar Falu Program

A Magyar Falu Program szintén jelentős útfejlesztéseket tartalmaz. Itt a hangsúly 4 és 5 számjegyű, kisebb mellékutakon van, a cél hazánk alsóbbrendű útfelületeinek rendbetétele. Így a falvak népességmegtartó erejének erősítése és a vidéki élet minőségének javítása. – A Magyar Falu Programban megyénkben tavaly és idén első körben összesen mintegy 35 kilométeren zajlottak, illetve zajlanak most is útfelújítások. Ez azonban nem a végleges állapot. Még idén és jövőre is további szakaszok kerülnek a programba – tudtuk meg Gyopáros Alpártól.

– Valamennyi beruházás esetében folyamatos egyeztetünk megyei országgyűlési képviselő társaimmal, Barcza Attilával, Kara Ákossal, Nagy Istvánnal és Simon Róbert Balázzsal. Mindannyian figyelembe vesszük a lakossági észrevételeket is. Fontos megemlíteni: a Magyar Falu Programon belül zajlik a nagyfelületű utak kifejezett javítási munkálataira vonatkozó alprogram is, amely szintén érinti Győr-Moson-Sopron megyét. Ennek köszönhetően dolgoztak-dolgoznak az útépítő szakemberek a Nyalkát Pannonhalmával összekötő úton vagy Lipót és Darnózseli között. Hírgrafikánkon láthatják azt is, hogy melyik megyei szakaszok felújításának tervezése készült el a közelmúltban.

Egyes szakaszokon még dolgoznak

A két programon túl is folynak további útfejlesztések megyénkben, amelyek a Magyar Közúthoz tartoznak. – Győrben a Votinszky utca és Boglárka utca közötti szakasz felújítása, míg Sopronban a Csengery út modernizálása fejeződött be. Sopron környékén három további út munka zárult. A 8518-as jelű út Balf és Sopron közötti szakaszának, a 8645-ös jelű út Sopron és Harka közötti szakaszának és a 84-es főút Újkér külterületén végzett felújítása ért véget. A Fertőd és Pomogy közötti szakasz rendbetétele a kerékpárutak felújítására kötött szerződés részeként valósult meg – tudtuk meg Pécsi Norbert Sándortól.

A Magyar Közút kommunikációs igazgatója hozzátette: jelenleg a kunszigeti bekötőúton és a Pápa-Szilsárkány összekötő úton, Szany térségében dolgoznak a munkagépek.