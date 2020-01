Terepasztalon is épül az M85-ös: megnyílt a XII. Vasútmodell Kiállítás Sopronban – fotók

A most épülő M85-ös gyorsforgalmi út és egyik készülő hídjának makettje is látható a XII. Nemzetközi Vasútmodell Kiállításon a Liszt-központban vasárnap este 6 óráig. Megjelenítik az alapkőletétel pillanatát is, így nemcsak térben, hanem időben is izgalmas utazás várja a látogatókat.

Míg a tavalyi vasútmodell-kiállítás egyik fontos témakörét a Páneurópai Piknik harmincadik évfordulója jelentette, az idei már az M85-ös gyorsforgalmi építéséről is szól a vasútvonalak és különféle makett szerelvények, várak és tájegységek mellett – közölte a pénteki megnyitón Szekeres Kriszta, a Pro Kultúra közművelődési munkatársa. Mondandóját stílszerűen zárta: „A vágányok mellett kérem, vigyázzanak!" Farkas Ciprián polgármester ajánlójában elismerően szólt a soproni, továbbá a debreceni, a zágrábi és a szlovéniai Lendváról érkezett makettezők precíz munkát igénylő kedvteléséről. Mint mondta, esetünkben a játékos ember, a homo ludens kreativitása nemcsak saját magának, hanem sokan másoknak is örömet szerez. Ezt követően távirányítóval elindította az egyik terepasztal GYSEV-es szerelvényét. Az ezernyi izgő, mozgó, villogó, sípoló makettek és emberi alakok szabadidős és munkás életképe még mozgalmasabbá varázsolja a látványvilágot. A leginkább élethű és legötletesebb makettekre a közönség is szavazhat vasárnap 16 óráig. A Váróteremre keresztelt részben pedig szombaton és vasárnap vasúttörténeti, építészeti és makettezési témájú bemutatókat tartanak. A GYSEV mozdonypulttal és játszósarokkal várja a családokat, s kiállít az Európa-szerte ismert soproni mozdony-matricázó cég is, a kezdő modellezők igényeit pedig a Viessmann szakemberei várják. A belépőjegy mellé kapott karszalaggal naponta többször is látogatható a kiállítás.Tószegi Sándor és Fróna László képviseli a debreceni vasútbarát egyesületet. Először vesznek részt a soproni eseményen, amely alkalomra a nosztalgia vonatok mellett – többek között – elhozták az NDK valaha volt híres motorvonat-szerelvénye makettjét, amely olyan jól néz ki, mintha nyugati gyártmányú lenne. Lendváról érkezett méretes terepasztalával Raudi Leo. Legalább negyven éve foglalkozom modellezéssel. Amennyit a hobbimra költöttem, abból már több házat vehettem volna, de terepasztalaimat nem adnám semmi pénzért – mosolyog. – Sopronba amerikai és szlovéniai életképeket hoztam, fahíddal, alagúttal, a síneken egy 1930-as években gyártott legendás amerikai gőzmozdony füstölgő kéményű, sípoló modellje is száguld. – Vasútmodellező klubunk tavaly volt ötven éves. Rendszeresen járjuk Európát terepasztalainkkal. Legutóbb Kölnben mutatkozhattunk be, s örülünk, hogy most Sopronban is van erre lehetőségünk – közli a zágrábi klub vezetője, Dragutin Stanicic. A műemlékvédelem kitűnő soproni személyisége, a Wälder József-díjban részesült dr. Veöreös András építészmérnök nem hazudtolta meg önmagát: terepasztalon örökítette meg az ország egyetlen műemléki védettség alatt álló normál nyomtávú, a millenniumra épült hegyvidéki vasút Cuha-völgyi szakaszát. A sínek mellett építészeti és műemléki nevezetességként kárpátaljai és erdélyi parasztházak, de a lébényi templom is látható. – A hobbimmal is szeretnék hozzájárulni a Nagy-Magyarország építészeti, kulturális kincseinek megismertetéséhez – hangsúlyozza. – Valamennyi korosztályt felölel a Soproni Vasútbarát és Modellező Egyesület, foglalkozásainkat a GYSEV Kőszegi út 20. szám alatti volt vontatási főnöksége épületének egész felső szintjén tartjuk szerdánként 17.30-tól, szombatonként 9.30-tól – említi Németh Csaba elnök. – Előzetes bejelentkezést kérünk az érdeklődőktől és a leendő klubtagjainktól a [email protected] e-mailen, illetve a 70/45-75-503 telefonszámon, hogy minél többen hódolhassanak a vasúti modellezés izgalmas szenvedélyének. A kiállítás nyitvatartása:

2020.01.24. péntek 9:00-18:00

2020.01.25. szombat 10:00-18:00

2020.01.24. péntek 9:00-18:00

2020.01.25. szombat 10:00-18:00

2020.01.26. szombat 10:00-18:00 A belépőjegy mellé kapott karszalaggal naponta többször is látogatható a kiállítás.