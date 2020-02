Tengerdi Antal új szemléletet hozott a soproni szociális munkába

Nyugdíjba vonul a Soproni Szociális Intézmény éléről Tengerdi Antal. Évtizedeken át irányította a városban az ellátást, minél szorosabbra és megbízhatóbbra fonta a szociális hálót. Az igazgatói széket most elhagyja, de a pályát nem.

Negyven éve költözött Sopronba és egy egészen új látásmódot, szellemiséget hozott magával Tengerdi Antal. Korábban Intaházán, a híres „Aranyketrecben” dolgozott, s az ott tanultakkal felvértezve állt munkába a soproni kórház pszichiátriáján. Demokratikus pszichiátriai szemléletével meggyőzte főnökeit, hogy nyissák meg az addig kulcsra zárt ajtókat, vetessék le a rácsokat, és megszervezte a betegek foglalkoztatását. Ez utóbbiból nőtt ki az évek során a szociális foglalkoztató (ma a Foreno Kft.), aminek tíz év kórházi munka után alapító igazgatója lett. Kiépített egy komoly intézményt, értelmes feladatot, közösséget adva a csökkent munkaképességűeknek. Innen került a családsegítő intézet igazgatói posztjára 1996-ban, majd négy évet szolgált a város élén alpolgármesterként.

– Akkor is a humánpolitika volt a területem – emlékszik vissza az ezredforduló éveire. Városvezetőből a gyermekjóléti központ igazgatója lett, majd amikor 2013-ban az összes szociális intézményt egy nagy cégbe szervezték, annak irányítását kapta feladatául.

– A háziorvosi ellátástól a védőnői hálózaton át az idősek, a hajléktalanok, a fogyatékkal élők segítéséig kellett a rendszert kiépíteni és az ellátást újraszervezni. Négy éven át az összes önkormányzati iskola és kollégium üzemeltetése is az intézmény feladata volt. Több mint háromszázötven munkatárssal dolgoztam, s tulajdonképpen rájuk vagyok a legbüszkébb. Megbecsültem a kollégáimat, mert vallom, hogy a munkahelyen jól kell érezniük magukat ahhoz, hogy teljesíteni tudjanak, kreatívak maradjanak és a mesterség szabályai szerint, lelkiismerettel tegyék a dolgukat. A mi szakmánkban a személyiségünk a munkaeszközünk, a feladatnak akkor tudunk megfelelni, ha az karban van tartva. Humánus szociálpolitikát csináltunk és jól szerveztük a hétköznapi feladatainkat – mondja Tengerdi Antal.

„Szakmailag mindig is jók voltunk, a körülményeink kevésbé. Beruházásokra nem nagyon volt lehetőség, utoljára az Ikva Nyugdíjasház és a Gyermekek Átmeneti Otthona épült, de az sem tegnap volt már. Az épületeink elöregedtek, ahogy a társadalmunk is” – teszi hozzá. De ebben a helyzetben is fejlődni tudtak: egyre több diplomás, jól képzett munkatársa lett, köztük fiatalok is.

Utóbbiak egyébként is központi szerepet játszanak a sétálóidejét töltő igazgató életében. Húsz éve oktatja a leendő szociálpedagógusokat a Soproni Egyetemen. A címzetes egyetemi docens a jövőben is kamatoztatja tapasztalatait, hiszen minisztériumi megbízással a szociális szakemberek vezetőképzésében vesz részt.