Telt ház a Győri Állatmenhelyen – képgaléria gazdára váró kutyákról, cicákról

A járvány negatív következményeit a Győri Állatmenhely is megérzi. Csökkent az örökbefogadások száma és nagy probléma a helyhiány. Az adományok is visszaestek a világjárvány miatt a menhelyen, amely idén áprilisban ünnepli huszonötödik születésnapját.

A járvány miatt a menhely sincs könnyű helyzetben, nem tudja bevonni az önkénteseket a napi munkába, ahogy azokat sem, akik közhasznú munkavégzésre érkeztek eddig hozzájuk. A látogatás szigorításával az örökbefogadások is csökkentek. A létesítmény évek óta külföldi szervezetekkel is tartja a szakmai kapcsolatot, számos kutya és macska ugyanis külföldön talál gazdára. Ezekből is egyre kevesebb volt az elmúlt hónapban.

– Kevés a látogatónk, csökkentek az örökbefogadások is. Eddig sokan baráti társasággal vagy többen jöttek látogatásra, most erre nincs lehetőség. Mindig egy ember léphet be a menhelyre, maszkban és védőkesztyűben. Az örökbefogadás nyilvánvaló, hogy csökkent, hisz sokan egy-egy személyes találkozás után találják meg igazi kedvencüket – fogalmazott Nagy Péter, a menhely vezetője, az Emberek az Állatokért Alapítvány kurató­riumi tagja.

Naponta kerülnek be új állatok, a menhelyvezető tájékoztatása szerint olyanokat is kaptak vissza az utóbbi időben, amelyeket 4–5 éve adtak örökbe. Az elmúlt 10 napban pedig több mint tíz kutya került be a menhelyre, így a jelenlegi legnagyobb probléma a helyhiány. Január óta a nagyszámú beteg és kezelésre szoruló állat ellátásával is meg kellett küzdeniük az ott dolgozóknak.

– Folyamatosan 150–160 állat van nálunk, állandó a teltház-közeli állapot. Az év eleje óta rengeteg beteg kutyánk is volt, ezek többsége balesetes állat, de akadt daganatos beteg is köztük. Megnőtt a speciális beavatkozások száma, a hosszabb lábadozás miatt pedig folyamatosan kezelni kellett ezeket az állatokat. Az évben már közel 15 ilyen kutyánk volt, szerencsére csak egyetlenegyet veszítettünk el közülük – foglalta össze a menhely vezetője.

Hozzátette: le a kalappal a győri és Győr környéki állatbarátok előtt, hisz rengeteg segítséget kapnak ezekben a nehéz időkben. Azonban adományokra folyamatosan szükségük van. A napokban kaptak megfelelő mennyiségű száraztápot, további adományként leginkább kölyöktápokra és konzervre van szükségük.