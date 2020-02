Teljesítette az első félévet a musicalszínész a győri Széchenyi-egyetemen

Sikeresen teljesítette az első félév vizsgáit St. Martin zeneszerző-előadóművész fia, Szentmártoni Norman a győri Széchenyi István Egyetem sport- és rekreációszervezés alapszakának levelező tagozatán. A Budapesti Operettszínház társulatának tagja azt mondja: nemcsak saját magának, hanem másoknak is szeretne segíteni.

„Először orvos szerettem volna lenni, de egymás után kétszer is egy ponttal maradtam le a felvételi ponthatártól. Ezek után egy erős váltással felvettek ugyan a Corvinus Egyetem gazdaságinformatika szakára, de egy év után nyilvánvalóvá vált, hogy nem élvezem. Így nem is fejeztem be, hanem egy még élesebb kanyarral a színház világába kerültem” – idézte fel a hazai felsőoktatással való korábbi kacérkodását Szentmártoni Norman, aki szabadúszóként 11 éve a Budapesti Operettszínház tagja. A társulati lét sok elfoglaltsággal jár, nemrégiben fejeződött be például az 55 előadásos, két hónapos németországi turné, amelyen A Szépség és a Szörnyeteg című musicalt adták elő, amiben a színész felváltva a Szörnyeteget és Gastont alakította. A színpadi szereplések és a próbák azonban nem tántorították el attól, hogy tavaly nyáron sikeresen jelentkezzen a Széchenyi-egyetem sport- és rekreációszervezés szakára. Decemberben már az első félévet is teljesítette, még a német út előtt letette valamennyi vizsgáját.

„Az egészséges életmód és a sport mindig fontos része volt az életemnek. Gyerekkoromban sokáig dzsúdóztam, majd más küzdősportokat próbáltam ki, eveztem és atletizáltam. Egy keresztszalag-szakadás miatt azonban hároméves kihagyás következett, ami alatt elengedtem magam, és sikerült néhány plusz kilóval gazdagodnom. Amikor újra visszatértem a sporthoz, a testépítéssel kezdtem, de a kezdeti sikerek ellenére nagyon monotonnak találtam. Szerencsére rátaláltam a crossfitre, ami sokkal változatosabb, minden nap más kihívást tartogat. A saját testsúlyos és gimnasztikai gyakorlatoktól az olimpiai súlyemelésig minden megtalálható benne.

Rengeteg testi és lelki problémám alakult ki, amíg távol voltam a sportolástól, és küzdelmes munka volt ezeket magam mögött hagyni. Azóta gyakran megfordult a fejemben, hogy nemcsak magamnak, hanem másoknak is szeretnék segíteni ilyen téren

– fejtette ki Szentmártoni Norman arra a kérdésre, hogy 34 évesen miért jelentkezett a győri egyetemre. Az első félévben egykori orvoshallgató-jelöltként az anatómia lett a kedvence, mert mindig érdekelte, hogyan működik az emberi test, de a filozófiától az egészségfejlesztésig a többi tárgyat is élvezte.

A musicalszínész úgy látja, ha – várhatóan két és fél év múlva – elvégzi a szakot, sokféle lehetőség nyílik meg előtte. Arról persze egyelőre nincs szó, hogy otthagyja a világot jelentő deszkákat, de azt gondolja, hogy a kétféle tevékenységet akár párhuzamosan is lehet majd folytatni.