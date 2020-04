Tehetségeket támogat a Rotary

Művészeti, tudományos és szakmai tehetségdíjak elnyerésére írt ki pályázatot 2020-ban a Rotary Club Sopron.

Művészeti, tudományos és szakmai tehetségdíjak elnyerésére írt ki pályázatot – Talentum Díj elnevezéssel – 2020-ban a Rotary Club Sopron. A tehetségdíjak kezdeményezője a klub tagja, prof. dr. Fábián Attila. A díjra 12 és 25 év közötti fiatalok jelentkezhetnek, akik Sopron kulturális, művészeti, oktatási, tudományos, szakmai életében kiemelkedő eredményt értek el, hozzájárultak a város jó hírnevének növeléséhez. Öt kategóriában lehet pályázni: klasszikus zene; tánc; képzőművészet, alkalmazott művészet; oktatás, tudományos élet, szakmai munka; hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők díja. A díjat magánszemély vagy csoport is elnyerheti, egy pályázó azonban csak egy kérvényt nyújthat be. Jelölést a tehetséges fiatal intézménye vagy művészeti műhelye is tehet.

Talentum Mester elnevezéssel is díjat alapít a Rotary Club Sopron azon felkészítő tanárok, művészek, mesterek elismerésére, akik az évek során bizonyíthatóan tehetséges fiatalokat neveltek fel, illetve képeztek ki.

A pályázatokat április 30-ig lehet benyújtani e-mailben, PDF formátumban a [email protected] e-mail-címre elküldve. A pályázat beérkezéséről és formai megfelelőségéről visszaigazoló e-mailt küldenek. A díjak odaítéléséről neves, szakmájukban elismert személyekből álló kuratórium dönt. A Talentum Díjat maximum öten nyerhetik el, ennek összege 100 ezer forint kategóriánként. A kategóriák összevonhatók, vagy kategóriánként kevesebb, illetve több díj is kiadható. A pénzdíj mellé minden díjazott emlékplakettet kap, a felkészítő tanárok pedig oklevelet. A Talentum Mester díjat csak egy személy kaphatja meg, ehhez 200 ezer forint összegű juttatás és emlékplakett jár.