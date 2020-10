Tavasszal indul a Dunakapu téri piac

A 2021. március 1-jével induló héten szerda-szombat rendszerben költözik vissza a győri Dunakapu térre a Régi idők piaca. Ezzel egy időben a Tarcsay utcai piacon megszűnik a kereskedés.

„A választási ígéreteim között szerepelt a belvárosi piac visszaállítása, hiszen a győriek részéről nagy igény jelentkezett e tekintetben. Így 2021 márciusától egy klasszikus, megjelenésében egységes, a város arculatát erősítő piac fog megnyílni” – mondta dr. Dézsi Csaba András.

Modern formában

Győr polgármestere hozzátette: „A régi helyét elfoglaló belvárosi piac modern, magas minőséget képviselő formában nyílik újra. Épp ezért megfelelő infrastruktúrát fogunk kialakítani. Itt gondolok például a piacirodára, gombavizsgálóra, vágottbaromfi-értékesítési pontra és hűtéses tárolásra alkalmas helyiség kialakítására. Felmértük a lehetőségeket, megnéztük, milyen ingatlanok jöhetnek szóba. Jelenleg az az épület, amely megfelel az elképzeléseinknek, magántulajdonban van, értékbecslése pedig már folyamatban.”

Jelenleg a Dunakapu téren piacműködtetési engedéllyel a Győr-Szol zrt. rendelkezik. A visszaköltöztetett piac helyszínét a téren több szempont figyelembevételével határozza meg a szolgáltató. A tervezés során így tekintettel vannak azokra a rendezvényekre, amelyeknek az elmúlt években a tér adott otthont. A jövőben a piac alkalmazkodik a különböző programokhoz. Egy-egy szombati rendezvény esetén, amikor például már pénteken elindul a színpadépítés, akkor a piacteret úgy fogja az üzemeltető kialakítani másnapra, hogy az ne akadályozza az adott esemény megtartását. Így mire a szombat délutáni vagy esti rendezvény elkezdődik, a standokat elszállítják és a teret tisztán átadják a soron következő eseménynek.

30–35 őstermelő

Az árusok tekintetében az üzemeltető számít a Tarcsay utcai piac jelenlegi bérlőire és számolt azzal is, hogy az őstermelők vonatkozásában új igények is jelentkezhetnek. A Dunakapu téri piacon nem élelmiszer jellegű árukat forgalmazó kiskereskedők csak korlátozott számban jelenhetnek meg.

„Jelenlegi információink szerint 30–35 őstermelőre, 5 büfére és maximum 10, nem élelmiszer jellegű kereskedelemmel foglalkozó bérlőre számítunk a piac indulásakor –

ezt Rotter Zsolt, a Győr-Szol zrt. vagyonkezelési üzletágvezetője mondta, aki hozzátette:

– A téren akár ötször ennyi árus is elférne, így akik szeretnének standot a piacon, bátran keressenek bennünket. Személyesen szerdán és szombaton a Tarcsay utcai piactéren, keddtől szombatig a vásárcsarnokban, valamint az Orgona utcában hétfőtől péntekig. A jelentkezéshez formanyomtatványt kell kitölteni, illetve a kiskereskedelmi tevékenység jogosultságát igazolni szükséges, például őstermelői igazolvány másolatával.”

Árufeltöltés a kijelölt útvonalon

A Régi idők piacán az őstermelők és kiskereskedők mellett az önkormányzat által biztosított faházakban kapnak helyet a büfék, amelyek nem piaci napokon is üzemelhetnek. A tervezés során kiemelt hangsúlyt kapott az őstermelői standok árufeltöltését kiszolgáló útvonal meghatározása is. Egyrészt a tér burkolata nem alkalmas rendszeres gépjárműforgalom lebonyolítására, másrészt az autók ki- és behajtása a gyalogosokat is zavarná, ezért a szállítás biztosítására egy megvalósítható koncepcióra volt szükség. A tér északi oldalán futó, úgynevezett haváriaút lesz az, ahonnan az árufeltöltést meg tudják majd oldani a kereskedők.