Tanító őseire emlékezett a Bakody család Kisfaludon

A Bakody család tartotta találkozóját a minap Kisfaludon. Az egykori iskolában gyűltek össze, dédapjuk és nagyapjuk egykori munkahelyén, akik köztiszteletben álló tanítói voltak a falunak.

Szívesen látott vendégek a Bakody család tagjai Kisfaludon. Illetve nem is vendégek, mert ők azt mondják, hazamennek a faluba és gyökereik kiszakíthatatlanul tartják ott őket. Tanító őseik útját járják, amikor átlépik a község határát.

Bakody Imre, a dédapa és Bakody Elemér, a nagyapa összesen nyolcvan éven át nevelték a kisfaludi gyerekeket és jártak jó példával a helyiek előtt.

A napokban csaknem harminc Bakody kereste fel újra Kisfaludot.

– Kisfalud nekünk szent hely, ahova mindig megilletődve és meghatottan megyünk. A dédnagyapámat és nagyapámat övező szeretetet és tiszteletet érezzük ma is. Büszkék vagyunk rájuk és nagyon örülünk neki, hogy a kisfaludiak ennyi évtized után is megtartották őket jó emlékezetükben – fogalmazta meg érzéseit a Kisalföldnek Bakody Attila, aki a megyei kormányhivatal osztályvezetőjeként dolgozik. – Mindig terveztük, hogy megtartjuk a családtalálkozót, aminek most több évforduló is alkalmat adott. És hol máshol jöttünk volna össze, ha nem a kisfaludi iskolában.

Bakody Imre 1880-ban került evangélikus kántor-tanítóként a községbe. Tőle fia, Bakody Elemér vette át a tanoda vezetését 1920-ban. A dédapa tehát 140, a nagyapa 100 éve kezdte meg működését a településen. Igazi Gárdonyi-fáklyák voltak ők még a falu életében: amellett, hogy tanítottak, szervezték a kulturális életet, a színjátszó kört, a legényegyletet is. Bakody Elemér pénztárosa volt a tűzoltóegyletnek, oktatója a leventéknek, szervezte az ezüstkalászos gazdaképzéseket. Újraélesztette a helyi gyümölcstermesztő hagyományokat, amikor az 1930-as években a tanítói földekbe 400 almafát ültetett. Azaz a mai híres kisfaludi gyümölcsösök alapjait is ő teremtette meg.

A tanító úr 1960-ban ment nyugdíjba és Sopronba költözött, de tartotta a kapcsolatot a községgel. A falubeliek tiszteletét jelezte, hogy iskolájukat Bakody-iskolaként emlegették végig, a huszadik században. 1998-ban aztán hivatalosan is felvette Bakody Elemér nevét a kisfaludi általános iskola.

– Felemelő ünnepség volt a névadó és az is nagyszerű érzés, hogy a falu lakossága titkosan, de szinte egyhangúlag szavazott, így nagyapám nevét viseli iskolájuk. Természetesen boldogan adta beleegyezését a család. Sajnos, azóta megszűnt a tanítás Kisfaludon, de az emléktáblák fent vannak az épület falán. Családi találkozónkat is ott tartottuk, megnézhettük az egykori tanítói lakást, ahol édesapám és testvérei születtek, és az iskola termeit is – újságolta Bakody Attila.

Bakody Elemérnek három fia született, Gyula állatorvos, Aladár agrármérnök, Elemér agrárgépészmérnök lett. „Pedagógus viszont már van az unokák között” – jegyezte meg Bakody Attila.

A Bakody család tagjai jó szívvel és büszkén lépték át ismét Kisfalud és a helyi iskola küszöbét. Tanító őseikre emlékeztek.