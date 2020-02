Táncművészeti tanszéket indíthat az új dékán Győrben

Dr. Hontvári Csaba a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának dékánja december óta. A trombitaművészet doktorától megtudtuk, hamarosan új tanszékkel bővülhet a kar képzési kínálata.

Dr. Hontvári Csaba vezeti a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karát tavaly december óta. A poszton dr. Ruppert Istvánt váltotta. Hangsúlyozta, hogy vezetőként folytatni szeretné nagyrabecsült elődei által kijelölt utat.

„A csapatmunkát, a közös gondolkodást szem előtt tartom, a kar vezetését is ebben a szellemben képzelem el. A döntések előkészítésébe mindenképpen be kívánom vonni a kollégákat, és próbálom fejleszteni a hatékony kétirányú kommunikációt is” – mondta el elképzeléséről érdeklődésünkre az új dékán, aki örömmel számolt be róla, hogy két tanszékkel bővülhet a Művészeti Kar.

„Új képzések indítását fontos célként tűzte ki az Egyetem az egykori Zeneművészeti Intézet Művészeti Karrá történő előléptetésekor. A két korábbi, zeneművészeti képzéshez kötődő tanszék mellé ekkor alakult a Vizuális Kultúra Tanszék, amelyen az oktatás a most kezdődő félévtől indulhat el a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének kötelékéből érkezett új oktatóknak köszönhetően. Ők szeretnék a győri egyetemen is folytatni az ott már hagyományokkal rendelkező képzéseket. Ennek első lépcsője, hogy a tavaszi félévtől szabadon választhatóként már felvehető az új tanszék által kínált hat tárgy, amelyekre bármelyik karról jelentkezhetnek a hallgatók. Célunk, hogy az új szakokat összehangoljuk a Széchenyi-egyetem műszaki képzéseivel, ezért hangsúlyos lesz a design és az ipari formatervezés. Ennek megvalósításáért rengeteget kell még dolgoznunk, de minden esély megvan rá, hogy ne az alapoktól induljunk, hiszen oktatóinknak évtizedes rutinjuk van. Szakmai tapasztalatuk, széles körű elismertségük a sikeres indulást teszik lehetővé, amit mutat a felvételizők óriási érdeklődése” – fejtette ki Hontvári Csaba. Megtudtuk tőle azt is, hogy a Széchenyi Egyetem vezetői a Művészeti Kar létesítésekor már egyeztettek Kiss Jánossal, a Győri Balett vezetőjével arról, hogy táncművészeti tanszéket is indítanának, ahol az oktatás a Magyar Táncművészeti Egyetem kihelyezett képzéseként működne. Kara Zsuzsanna koordinálja jelenleg ennek előkészítését.

Az új dékán kiemelte, hogy a tanárok személyisége, szaktudása képviseli azt a vonzerőt, amiért a fiatalok a Széchenyit választják. „A Művészeti Kar bővül, mert vonzó mind a hallgatóknak, mind szüleiknek, hogy itt a légkört az otthonosság jellemzi. Az oktatók szaktudása és a bensőséges, támogató környezet együtt segítheti a fiatal művész- és tanárjelölteket tehetségük kibontakoztatásában, de akár a stresszhelyzetek kezelésében is. Az oktatóknak ebben a miliőben nyílik lehetőségük odafordulással, empátiával segíteni tanítványaik szakmai és mentális fejlődését.” – fejtette ki Hontvári Csaba, és hozzátette, a zeneművészeti tanszéken szerinte nyugati szél fúj, azaz hasonlóan a német vagy angolszász mintához, Győrben központi helyet foglal el a kamarazene és a zenekari munka. „Ezt bizonyítja, ahogy évek óta jeleskedünk a neves Dohnányi Ernő Országos Kamarazenei Versenyen, ahol rendszeresen a legtöbb nívódíjat és elismerést a mi hallgatóink produkciói érdemlik ki. Kiemelném továbbá a Győr Symphonic Band együttesét, amely Szabó Ferenc karnagy művészeti vezetésének és a hallgatók munkájának köszönhetően nemzetközi elismertséget vívott ki magának” – büszkélkedett a vezető, aki dékáni kinevezése ellenére a következő szemesztertől is vállal oktatói feladatokat, sőt, a Győri Nemzeti Színház zenekarában is rendszeresen fellép.