Támogatással segítenék az egyetemek pályázati indulását

Stratégiai együttműködési megállapodás aláírásáról döntött a Széchenyi István Egyetem, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH) tartozó Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) és az ELKH. A hármas partnerség elősegíti az alapkutatási eredmények hasznosulását, egyben modellként szolgál arra, hogy a nemzetközi rangsorokban is jegyzett hazai egyetemek – mint amilyen a győri is – és az ELKH-intézethálózat között olyan programtársulások jöjjenek létre, amelyek képesek részt venni a nagy nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatokban, EU-s konzorciumokban.

A Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontjában évek óta sikeresen dolgozik együtt a SZTAKI-val a járműipari kutatások, illetve kiberfizikai gyártó- és logisztikai rendszerek terén. Az együttműködés egyik bázisa a Magyar Tudományos Akadémia által alapított, az egyetemen létrehozott Járműtechnológiai Kutatások Kiválósági Központja. A SZTAKI-nak emellett telephelye van a győri intézményben, ahol egy Ipar 4.0 mintarendszert működtetnek közösen elsősorban robotikai irányultsággal.

A kutatások hosszú távú stabilitását és eredményességét biztosítja a Tématerületi Kiválósági Program is, amely a mosonmagyaróvári karon folyó precíziós növénytermesztési kutatásokat is beemelte a kulcsfontosságú területek közé. Szintén ezt a célt szolgálják a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ programfejlesztései, amelyek a járműipar, az informatika és a távközlés területén valósítanak meg projekteket. Ezek a térség kis- és középvállalkozásainak innovációs képességét hivatottak növelni. Az egyetem és a SZTAKI kutatói a hallgatói versenycsapatok (SZEnergy Team, Arrabona Racing Team, SZEngine – Formula Student Team) felkészüléshez is segítséget nyújtanak.

Az ELKH jelenleg egy olyan támogatási konstrukciót készít elő, amely növeli az egyetemek sikeres indulásának lehetőségét az EU innovációs pályázatain, akár önállóan, akár konzorciumban.