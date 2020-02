Tamást tíz éve újraélesztették, most ő tanult meg menteni

Naponta 70 embernek áll le hirtelen a szíve Magyarországon. Az életük múlhat azon, mikor érkezik a segítség. Csornán két defibrillátor került ki a napokban közterületre. Az árukat egy közösségi gyűjtés fedezte.

Közadakozásból vásároltak a csornaiak két köztéri defibrillátort. Az egyiket a Mártírok terén, az áruháznál, a másikat a Templom utcai patika falán helyezték el a napokban. Kétmillió forint gyűlt össze rövid idő alatt, ami a helybeliek képzését is biztosítja. Az egész úgy kezdődött, hogy Juhász Rékának eszébe jutott: csinálni kellene valami jót! Mindez tavaly év végén, az adventi időszakhoz közeledve történt.

Jótékonysági akció az adventben

„Arra gondoltam, hogy az adventi szombatokon is tartalmas programokat kellene szervezni a városháza előtti térre. És ha már sok ember összegyűlik, legyen jótékony célja is, így meghirdettük, hogy újraélesztő készülékre gyűjtünk” – fogalmazott a Kisalföldnek a városüzemeltető Vilmos Park Kft. munkatársa.

Az adventi szombatokon baráti társaságok, cégek csapatai árultak forralt bort, teát és gyűjtötték az adományokat. Már „félidőben” látszott, hogy nem is egy, hanem két defibrillátor ára is összejöhet.

A két készülék a napokban megérkezett Csornára, elhelyezték a kijelölt pontokon és megtartották a szükséges képzéseket is. Olyan embereket vontak be az akcióba, akik gyakran tartózkodnak a városközpontban, netán ott is dolgoznak. A szervezők persze önkénteseket is vártak az oktatásra.

Szívszorító pillanatok az oktatáson

Ott volt a képzésen és nagy lelkierőről tett tanúbizonyságot Nemes Mónika, a szociális központ dolgozója. Ő a vőlegényét veszítette el hirtelen szívleállás miatt 2018 novemberében, a fiatalember a mérkőzés közben a futballpályán lett rosszul. Életét a gyors orvosi segítség sem tudta megmenteni. A tragédia percei most, az oktatás közben is visszaköszöntek Nemes Mónika emlékezetében. Nem volt neki könnyű odatérdelni a gyakorlóbábuhoz.

– A vőlegényem, Tamás emléke miatt vagyok itt. Szeretném így is felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a gyors segítségnyújtás és a határozott fellépés. Sajnos, őt nem sikerült életben tartani, mások ne járjanak így. Persze, eszembe jutottak azok a szörnyű percek, amikor Tamás életéért küzdöttek, nem is kívánom senkinek, hogy átélje ugyanezt. Most úgy érzem, már csak a vőlegényem miatt is, hogy igen, tudnék segíteni, ha valaki bajba kerülne – hangsúlyozta Nemes Mónika.

Kertész Tamás tíz évvel ezelőtt alanya volt az újraélesztésnek. A csornai fiatalembernek összeomlott a keringése és a defibrillátoros beavatkozás hozta vissza. Ő is fontosnak tartotta, hogy megtanulja a készülék kezelését.

„Én vagyok az élő példa, hogy életet menthet”

– Huszonkét éves voltam, a városban lettem rosszul, barátaim azonnal az orvosi ügyeletre vittek. Spontán légmell alakult ki, leállt a légzésem, összeomlott a keringésem. Defibrillátorral ütöttek ki, így jöttem vissza, de ezekre én már nem emlékeztem. Csak másnap reggeltől vannak újra emlékeim. Ráadásul édesapám krónikus szívbeteg volt, ezért is tartottam fontosnak, hogy elmenjek az oktatásra. A munkahelyemen is van újraélesztő készülék és azt hiszem, bátran használnám, ha úgy adódna. Javaslom is mindenkinek, hogy ismerje meg a kezelését. Én vagyok az élő példa rá, hogy életet menthet – fejtette ki Kertész Tamás.

A defibrillátorok elhelyezésekor dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester hangoztatta: soha ne legyen rájuk szükség, de ha mégis, akkor cselekedjünk! „Lesznek még képzések, kérem, hogy minél többen vegyenek ezeken részt. Köszönöm mindenkinek, aki részt vállalt a készülékek beszerzésében” – tette hozzá a polgármester.