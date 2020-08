Támadnak a vérszívók – Szigetköz elégedetlen a szúnyogirtással

Győrben is panaszkodnak a szúnyogokra, de a legsúlyosabb helyzetet alsó szigetközi olvasóink jelezték. Megkerestük a térség polgármestereit, mondják el, mit tapasztalnak, miben látják a helyzet megoldását.

Hat polgármester részvételével szerveztünk kerekasztal-beszélgetést kedden Vámosszabadiban. A helyszínt biztosító település polgármestere mellett részt vett a beszélgetésen Kisbajcs, Nagybajcs, Győrladamér, Győrújfalu és Győrzámoly első embere. A többi alsó-szigetközi település vezetőit telefonon kerestük fel, így Vének, Dunaszeg és Dunaszentpál véleményével együtt teljes képet kaphattunk szúnyogügyben.

– Ha nem két évig tartana a gázmesteri képzés, hanem kiemelnék belőle a földi szúnyoggyérítéshez szükséges tananyagot, egy gyorsított tanfolyamra szívesen beíratnék valakit az önkormányzattól – kezdte a kerekasztal-beszélgetést megoldást javasolva Ambrus Gellért, Vámosszabadi polgármestere.

Légi irtást szorgalmaznak

A többi polgármester egyetértően szól hozzá a felvetéshez, mindannyian úgy vélik, hogy a katasztrófavédelem által elvégzett földi irtás kevés, nem hatékony, a jelenlegi helyzetben szorgalmazzák az azonnali légi irtást. Erre viszont mindannyian ugyanazt a választ kapják: idén már nem lesz légi permetezés. Abban bíznak a polgármesterek, itt is létezik olyan indok, ami miatt mégis megkapják a kért segítséget. Minden kerekasztalon részt vevő település hosszú távon a biológiai gyérítést szorgalmazta, csak azt nem látják, hogy ennek az előkészítése a katasztrófavédelem részéről hol tart.

– Jelen pillanatban nem látunk más megoldást a helyzetre, mint a légi irtást – mondta el Nagybajcs polgármestere, Teilinger Imre. – A szúnyogok négynaponta kelnek és most találnak bőven pangó vízfelületet.

– Nem akarok vészjósló lenni – szólt közbe Kamocsai Sándor, Kisbajcs első embere –, de ekkora területen ez több millió szúnyogot jelent. Mi is úgy látjuk, ha lenne egy saját szakképzett emberünk a földi irtásra, akkor érdemes lenne, akár több településsel közösen beszerezni egy gépet. Most a kiegészítő földi irtásokat egy vállalkozó végzi el nálunk is, mint mindenhol, ahol nincs saját gép, illetve ember. Ez a vállalkozó jánossomorjai, így nagyon nehézkes megoldani, hogy megfelelő körülmények között és időben tudjon gyéríteni. Ráadásul szerda éjszaka tudtam meg, hogy nálunk az volt az utolsó, központi földi irtás idén, magunkra lettünk hagyva.

Várják a biológiai gyérítést

Pappné Kett Adrienn, Győrladamér polgármestere hangsúlyozta, hogy a biológiai gyérítésben látja a hosszú távú megoldást, ugyanakkor hozzátette, ha a jelenlegi helyzet nem változik sürgősen, annak beláthatatlan következményei lesznek.

Győrzámoly polgármestere, Pulai Nikoletta megjegyezte azt is, hogy nagyon fontos az összehangolt irtás, mert az uralkodó északnyugati széljárás miatt nemcsak az alsó-szigetközi településekre fújja a szél a szúnyogokat Csallóközből – Szlovákiában ugyanis nem gyérítik a szúnyogokat –, hanem onnan tovább, Győrbe is. Így ha a Szigetközben túlszaporodnak a szúnyogok, azt a megyeszékhelyen és a környékén is megszenvedik.

Győrújfalunak és Véneknek van saját gépe, tudtuk meg a két településvezetőtől. Nagy Imre Attila polgármester az elmúlt hat évben maga vezette a gépkocsit, de most azt mondja, amíg ebben a kérdéskörben a győrújfalui önkormányzaton belül nem lesz egységes az álláspont és nem szűnnek meg a feljelentgetések, addig nem ül volán mögé, így Győrújfalun idén maradt a katasztrófavédelem ütemterve. Véneken egy szerződéses gázmester üzemelteti a gépet, a kiegészítő gyérítést most a falu augusztus 20-i rendezvénye előtt is ő végezte el, mert a csonka hét miatt kimaradt a beütemezett földi gyérítés. Bazsó Zsolt, Vének polgármestere elmondta, egyetért az előtte szólókkal és szorgalmazná a légi gyérítés beiktatását.

Szúnyog mindig lesz

Csontos Attilának, Dunaszentpál polgármesterének vegyesek az érzései a légi gyérítéssel kapcsolatban, mert nem szeret mérget szórni, szerinte a biológiai gyérítés feltételeit kell mihamarabb megteremteni, hogy kevesebb pénzből, nagyobb hatékonysággal tudjanak fellépni.

Babos Attila, Dunaszeg első embere speciális helyzetben van, mivel ő a Szigetközi Fejlesztési Tanács elnöke is egyben, a tanács pedig évek óta sokat tesz azért, hogy áttérjenek a biológiai irtásra.

– Az országos katasztrófavédelem ígérete szerint a Szigetközben már jövőre megkezdődhet a biológiai irtás – tudtuk meg a polgármestertől. Egyetért azzal, ha a többség úgy gondolja, szükséges a légi irtás ismétlése is. Mint ahogyan azt már sokszor és sok helyen elmondta, most is kiemelte: bármilyen irtás is lesz, szúnyogok – ha kevesebb is – mindig lesznek a Szigetközben. A földi gyérítést hatékonyabbnak tartó polgármester kiemelte a lakosság felelősségét is, hiszen a pangó, kezeletlen vizek, gondozatlan növényzet, amiben megtelepedhetnek a szúnyogok, mind emberi mulasztás következményeként alakulhatnak ki.