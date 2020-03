Takaréklángon a bécsi energiafogyasztás

A kijárási tilalom, a távmunka és egyéb vírusellenes intézkedések az energiafelhasználásra is hatással vannak. A bécsiek fogyasztása húsz százalékkal csökkent és egy új napi rutin látszik kirajzolódni.

A koronavírus elleni intézkedések nagyban befolyásolják az áramfogyasztást egész Ausztriában.

„A fogyasztásban tapasztalható általános csökkenés mellett egy időbeli eltolódás is tapasztalható. A város általánosan később ébred, az eddigi reggel 5 és délelőtt 11 óra közötti periódus helyett délben tapasztalható a kiugróan magas energiafelhasználás az otthoni főzésnek köszönhetően” – mondja Michael Strebl, a Wien Energie, Bécs legnagyobb energiaszolgáltatójának igazgatója. Az iskolák, boltok, irodák, hotelek és éttermek korlátozott működése vagy teljes bezárása hatalmas mennyiségű energiát spórol a bécsi gazdaságnak.

Különösen az ipari méretű hűtőszekrények, valamint fűtő-és hűtőberendezések igényelnek nagyon sok áramot. Bécs napközbeni fogyasztása így húsz százalékkal esett vissza, egy teljes 24 óra alatt pedig tíz-tizenegy százalékos ez a csökkenés. A bécsiek eddig egy átlagos tavaszi napon 32.000 megawattórányi (MWh) energiát használtak, ez a szám most csak 28.000 megawattóra. Az áramszolgáltatók számára kihívás ez az időszak, hiszen most hétévégente sem igazán mozdulhatnak ki az emberek.

„Bécs áramellátása azonban mindenképpen biztosított!” – mondta el Michael Strebl. Habár a város összfelhasználása csökkent, a home office és az otthoni elektronikai berendezések megnövekedett használata miatt az egyes háztartások energiafogyasztása naponta harmadával nőtt.

A Wien Energie a következő ötleteket adja energiafelhasználásunk csökkentéséhez:

• Használjunk hosszabbítót, így minden csatlakozót egy mozdulattal kihúzhatunk a falból

• A képernyővédő használata növeli az energiaigényt és szükségtelen is a modernebb készülékeknél. Kapcsoljuk ki!

• Állítsuk a számítógépet alvó állapotba ha nem használjuk

• A WLAN-routert is kapcsoljuk le a hálózatról, ez ugyanis akkor is áramot fogyaszt, ha épp nincs használatban

• Használjuk ki a természetes fényt! Ha például íróasztalunkat az ablak alá helyezzük, máris kevesebb villanyfényre lesz szükség

• A szórakoztató elektronikai cikkek eltérő mennyiségű áramot fogyasztanak, a videójáték-konzolok például majdnem kétszer annyit, mint egy TV. Csökkentsük használatukat!