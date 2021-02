TAEG-tervek – Az erdőgazdaság partner a gyakorlatorientált, magas szintű soproni egyetemi képzésben 

Az oktatás támogatására helyezi a jövőben a hangsúlyt a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. A 17 ezer hektáron gazdálkodó társaság megtartja korábbi feladatait is, köztük a soproni parkerdő gondozását és közjóléti fejlesztéseit, ehhez azonban számít az önkormányzat közreműködésére és segítségére.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A kuratórium deklarálta, hogy feladataink között elsődleges az oktatás támogatása. Ezt a tevékenységet eddig is ellátta a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. (Taeg), hiszen 1951-ben ezért is jött létre, de mostantól még hangsúlyosabban azon leszünk, hogy megfelelő gyakorlati lehetőséget biztosítsunk a Soproni Egyetem hallgatóinak – kezdte dr. Sándor Gyula vezérigazgató, aki 23 évig volt az egyetem oktatója. Az ott megszerzett tapasztalatait is szeretné kamatoztatni az együttműködés érdekében. Mint arról korábban beszámoltunk, januártól a Soproni Egyetemért Alapítvány tulajdonába került a Taeg, a vezetését pedig február 15-től dr. Sándor Gyula vette át.

Mind a négy karral építik az új kapcsolatokat

– A Taeg és az egyetem között eddig az erdőmérnöki kar képzéseiben volt igazán szoros az együttműködés. A kuratórium azzal bízott meg, hogy építsünk ki új kapcsolatokat a faipari, a pedagógiai és a közgazdasági profilú karokkal is és természetesen az erdőmérnöki kar képzéseiben is erősítsük a Taeg jelenlétét. Ennek megfelelve nagyobb szerepet kívánunk vállalni például az erdőpedagógus-képzésben. Megnézzük, hogyan tud beépülni a Taeg és az általa képviselt természetközpontú szemlélet többek között a Benedek Elek Pedagógiai Kar képzési gyakorlatába. A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karral is tudjuk bővíteni a kapcsolatainkat, hiszen van egy fűrészüzemünk és készházgyárunk, ami nagyon sok lehetőséget rejt a faipari profilú képzések tekintetében is. Nem azért, mert az egyetem nincs felszerelve megfelelő gépekkel, műhellyel, hanem azért, mert itt egy üzemi szintű szemléletet tudunk adni a hallgatóknak. A Lámfalussy Sándor Közgazdaság-tudományi Karral a cégirányítás, gazdálkodás, menedzsment, de akár a turizmus-vendéglátás vonalon is próbáljuk bővíteni az együttműködést. Az évközi és nyári gyakorlatok megtartásában szorosabb lesz a kapcsolat az oktatók és a mi kollégáink között – vázolta a legfontosabb terveket az új vezérigazgató. Hozzátette, az alapítvány kuratóriuma az egyetemtől is azt várja el, hogy ne csupán az elméletre koncentráljanak, hanem tegyék még gyakorlat-orientáltabbá a képzéseket. Maradjon meg az intézmény unikális jellege és ezzel együtt javuljon az oktatás színvonala.

Friss gondolatok az erdőgazdaságban

Dr. Sándor Gyula arról is beszélt, hogy a szorosabb kapcsolat révén az egyetemről érkező friss gondolatok, nemzetközi tapasztalatok az erdőgazdaságra is jó hatással lehetnek. Igyekeznek majd kihasználni az ebben rejlő szellemi potenciált.A folyamatban lévő beruházásokról elmondta, azokat folytatják, de például a Muckonépülő Erdők Háza projekt utolsó fázisában terveznek némi változást.

Ennek az a célja, hogy a létesítmény jobban szolgálja az oktatást, a turisztikai funkciója mellett gyakorlóhelyként is hasznosuljon. A parkerdő igen fontos az itt élőknek, ezért az ezzel kapcsolatos nagyon jelentős szerepvállalását igyekszik megtartani a Taeg, viszont ehhez új forrásokat kell feltárni. Ebben partner a soproni önkormányzat. Már folytattak megbeszéléseket a polgármesterrel és helyetteseivel annak érdekében, hogy a jövőben közös pályázatokkal próbáljanak ehhez forrásokat rendelni, a működtetés és esetleg a további fejlesztések reményében.

Jó munkát végeztek az elődök

– A cég gazdasági alapjai jók, az elődeim jó munkát végeztek, ezért reményeim szerint a tervezett változtatások zökkenőmentesek lesznek. Az elmúlt napokban végiglátogattam a különböző termelési egységekben a kollégákat és elmondtam, hogy ami előttünk áll, az egy nagyon jó lehetőség – nyugtatott meg mindenkit az új vezérigazgató.

Névjegy

Dr. Sándor Gyula erdőmérnök nős, két gyermek édesapja. Felesége a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar docense. Mindketten harminc éve érkeztek a Soproni Egyetemre, azóta élnek a városban.

Dr. Sándor Gyula vezérigazgató hangsúlyozta, a Tanulmányi Erdőgazdaság a továbbiakban is az „Oktatással a természet oldalán” szlogen keretében folytatja tevékenységét. Fotó: Máthé Daniella