Szorgos kezek önzetlen munkája

A Rábaköz számos településén összefogtak az emberek. Volt, aki saját maga ragadott tűt, cérnát és anyagot, s kezdett maszkvarrásba, másutt az önkormányzatok koordinálták a varrni tudókat, vagy épp megvarratták a maszkokat az erre szakosodott varrónőkkel.

Az önkormányzatok mindamellett, hogy koordinálják a gyógyszerkiváltás, bevásárlás, étkeztetés hármasát, sok helyütt maszkvarrásra is buzdították a helyieket, másutt önkéntes szerveződésekbe fogtak az ügyes kezűek. Sokan alapanyag- és gumiszalag-felajánlással is segítették a kezdeményezést. Van, ahol még folyamatban van a készítésük, jó néhány településen azonban már ki is osztották a szájmaszkokat. A teljesség igénye

nélkül számolunk be egy-egy rábaközi település önzetlen segítőiről.

Markotabödögén az önkormányzat varratott, és a falu minden lakója között szétosztotta a mintegy félezer szájmaszkot. Veszkényben minden családnak juttattak háztartásonként átlagban 2–2, a nagyobbakhoz 3–3 darabot, ezenfelül 5–12 éves korig minden gyerekre gondoltak. Használatukhoz egy rövid leírást is csatoltak, valamint felsorolták a feladatban közreműködőket.

A helyi egyházközség szervezésében tartós élelmiszerekből álló adományokat is kivittek kilenc rászoruló veszkényi családhoz. A csomagokat Szaradics József atya, helyi plébános juttatta el a rászorulókhoz az önkormányzat közreműködésével.

Farádon az édesanyáktól a nagymamákon át az óvónőkig szorgosan dolgoztak a maszkokon, emellett egy farádi származású fiatalember arcpajzsokat ajánlott fel, melyeknek az egészségügy helyi dolgozói veszik majd nagy hasznát.

Vág önkormányzata és a Vágért Összefogás Egyesület önkéntesek munkájának segítségével biztosított szájmaszkokat a település lakóinak, melyeket el is juttattak minden háztartásba.

Vitnyéden is szabtak-varrtak. Kezdetben a cél az volt, hogy minden háztartásba kerüljön belőle, végül annyira belejöttek a munkába, hogy mindenkinek jutott. Létrehoztak egy adományszámlát is a bajban lévő emberek megsegítésére és a vírus elleni védekezésre. A nemes célhoz az 59500193-16546721-es bankszámlára való utalással csatlakozhatnak a jótevők.

Magyarkeresztúr önkormányzata a helyi lakosok számára többször használatos textilmaszkokat készíttetett, akinek szüksége lenne rá, az önkormányzatnál jelezheti igényét. De osztottak szájmaszkokat Acsalagon, Beledben, Szilban, és a mihályi önkormányzat is biztosítja azokat az igénylőknek.

Hétfőn véradást rendeztek Rábatamásiban, ahol a járvány ellenére is számos véradó bizonyította helytállását. A Rábatamási Nők Egylete maszkokat és kesztyűket adományozott a Csornai Vöröskeresztnek, melyeket Pápai Anna, a szervezet képviselője vett át a helyszínen. A helyi önkormányzat maszkokat és kézfertőtlenítőt, valamint csomagot ajánlott fel a véradók számára. A szájmaszkok Rábatamásiban is folyamatosan készülnek, első körben többek között a 60 éven felülieket és a kismamákat látták el, ám hamarosan a település minden lakójának jut belőle.

Az önkéntesek áldozatos munkájának eredményeképp több ezer vagy tízezer textilt szabtak-varrtak, s ezért minden közreműködőnek külön-külön is jár a köszönet.