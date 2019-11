Szolgáltatóház épül az ipari parkban Kapuváron

Közbeszerzési eljárás indításáról döntött legutóbb a kapuvári képviselő-testület. Uniós pályázat keretében szolgáltatóházat építtet az önkormányzat az ipari parkban. Itt kap helyet majd a városüzemeltetést végző Kapukom Kft., melynek telephelyéül jelenleg az ÉDÁSZ-ház szolgál.

Pályázati pénzből, nettó 63 millió forintból korszerűsítik a kapuváriak által ÉDÁSZ-házként ismert ingatlant. Itt működteti jelenleg telephelyét a városüzemeltetést végző Kapukom Kft. A forrásból elvégzik a tető- és ablakcserét, szigetelik az épületet és átalakítják a belső tereit.

A művelődési ház zsúfoltsága miatt az ÉDÁSZ-házban négy, a városban működő civil szervezetek által használt termet alakítanak ki öltözővel és mellékhelyiségekkel. A Kapukom Kft. pedig az ipari parkba költözik az önkormányzati tulajdonú telken épülő, szolgáltatóházként működő iroda-raktár épületbe. Az ott dolgozók, illetve az ügyfelek részére az épület északnyugati oldalán parkolókat alakítanak ki. Az ingatlan az Ipartelepi út felől közelíthető majd meg.

Az építmény egy adminisztrációs feladatok ellátásának helyet adó, egy fenntartási, karbantartási eszközök, anyagok tárolására és a fizikai dolgozók számára megfelelő körülményeket biztosító épületrészre, továbbá mellék- és gépészeti helyiségekre tagolódik. Az emeleten tárgyalót és irodákat alakítanak ki a hozzájuk tartozó vizesblokkal, teakonyhával, irattárral és takarítószer-tárolóval.

– A város közepén lévő telephelyünk kiváltása a cég megszületése óta napirenden van. Ezért is öröm, hogy a szolgáltatóházunk felépülésével párhuzamosan ez az épület is megújul és átadhatjuk a város civil szervezeteinek. Munkaeszközeink, a munka végzéséhez szükséges szóró- és építőanyagaink pedig eltűnnek a városközpontból, ahol valóban semmi helye nincs egy „gépállomásnak”. Sokkal komfortosabb, a tevékenységünkre szabott környezetbe és munkakörülmények közé költözhetünk – kezdte Németh D. László, a Kapukom Kft. ügyvezetője. Hozzátette, a létszámuk folyamatosan változik, átlagosan 18–20 dolgozójuk van. – Közülük tízen dolgoznak zöldterület-gondozásban, itt folyamatos a fluktuáció. A többiek a parkoló- és piacüzemeltetésben, illetve egyéb, az ipari parkhoz, az ingatlan-bérbeadáshoz, illetve a Rábaköz Rádió működtetéséhez köthető feladatokkal foglalkoznak – emelte ki Németh D. László, aki az aktuális feladataikra is kitért. – Készülünk a télre, megkezdtük a hómunkások toborzását. Szükség esetén az előzetesen hómunkára regisztrált embereket hívjuk be. Részleteket a jelentkezés során tudunk mondani az érdeklődőknek – mondta végül a Kapukom ügyvezetője. A szolgáltatóházra uniós pályázaton közel 270 millió forintot nyert Kapuvár önkormányzata.