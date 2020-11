Szintet lépett a koronavírus-járvány Győr-Moson-Sopron megyében – Megyénk lehagyta a Budapestet

Dr. Tamás László János, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosa portálunkon és lapunkon keresztül kéri a járóbetegek együttműködését annak érdekében, hogy a kórházi dolgozókat tehermentesíteni, a járványügyi kockázatokat csökkenteni lehessen.

A kijelölt kórházak – megyénkben Győrben, Sopronban, Mosonmagyaróváron – kötelesek ellátni a középsúlyos és súlyos, igazolt Covid-fertőzött, valamint -gyanús betegeket

Átszervezik a szakrendelők és ambulanciák helyét, kapacitását

Számos járóbeteg-ellátó szakrendelő és ambulancia elköltözik a megszokott helyéről

Frissítve: Müller Cecília a keddi Operatív Törzs tájékoztatón elmondta, Győr-Moson-Sopron megye lehagyta Budapestet, a 100 főre vetítve már Győr-Moson-Sopron megyében van a legtöbb fertőzött, majd ezt követi Budapest és Nógrád megye.

A területi érintettségről Müller Cecília elmondta, a múlt héten a regisztrált esetek 22 százaléka Budapesten, 15 százaléka Pest megyében, 9 százaléka pedig Győr-Moson-Sopron megyében volt.

Kiderült, Győr-Moson-Sopron egy hét alatt megduplázódott az új fertőzöttek száma (44-45. hét).

A fertőzöttek száma országos 100 ezer lakosra számítva a átlagosan 1174. A megbetegedési arány Győr-Moson-Sopronban a legmagasabb, megelőzve Budapestet.

Korábban írtuk – Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az egyre növekvő számú koronavírusos betegek folyamatos ellátása érdekében keddtől elrendelte a halasztható beavatkozások – ideértve az egynapos sebészetet is – felfüggesztését. Kivételt képeznek azok a sürgősségi ellátások, amelyek elvégzése nélkül a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. Továbbra is el kell végezni valamennyi onkológiai ellátást és a szervezett onkológiai szűrővizsgálatokat, a szakmai kollégium ajánlása szerinti kardiológiai ellátásokat, valamint biztosítani kell az asszisztált reprodukciós eljárások zavartalan működését is. Továbbá transzplantációt is lehet végezni a járványügyi óvintézkedések szigorú betartása mellett.

Elrendelték a halasztható beavatkozások felfüggesztését, mert óriásit nőtt a kórházban ápolt covid betegek száma.

Át kell szervezniük a szakrendelők és ambulanciák helyét, kapacitását. Az aktuális helyzetről a kórház honlapján lehet tájékozódni, mint ahogy előjegyzési rendszer is ott található. A betegeket továbbra sem tudják bekísérni a hozzátartozók, és mindenkinek az előírásoknak megfelelő maszkot kell viselnie belépéskor.

Naponta követhető a koronavírus-honlapon és a kisalfold.hu-n is, hogy megyénkben az igazolt Covid–19 fertőzöttek száma Budapest és Pest megye után a harmadik legnagyobb az országban. Mondhatjuk ijesztően magasnak is, a keddi adatok szerinti 8468 főt. A miniszteri utasítás azt is tartalmazza, hogy a kijelölt kórházak – megyénkben Győrben, Sopronban, Mosonmagyaróváron – kötelesek ellátni a középsúlyos és súlyos, igazolt Covid-fertőzött, valamint -gyanús betegeket.

Az intézmények november 9-től kötelesek elkülöníteni ezen betegek ellátására az összes ágyszámuk 40 százalékát, valamint lélegeztetésre alkalmas ágyként kötelesek biztosítani a 7 százalékát.

Vizsgálatokra később menjünk

A rendelkezés csak a halasztható műtétekről és beavatkozásokról szól, az intézményekben pedig a Covid-betegek ellátása mellett járóbetegek is érkeznek a szakrendelésekre. A Covid–19-ellátás szervezése miatt dr. Tamás László János, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosa azt kéri a betegektől a kórházi dolgozók tehermentesítése és a járványügyi kockázatok csökkentése érdekében, hogy a járóbeteg-szakellátás igénybevétele esetén a halasztható kontrollvizsgálatokat és a nem sürgős vizsgálatokat lehetőség szerint ütemezzék át egy későbbi, járványmentes időszakra.

Előjegyzés kérhető

– Azt kérjük, hogy az elmúlt kilenc hónap során bevezetett, majd jól működő telemedicina szolgáltatás lehetőségeit használják a személyes megjelenéssel szemben. A kórház honlapján nyár közepe óta jól működő előjegyzés és az elektronikus felületen kitölthető űrlap található, mely könnyen, egyszerűen és hatékonyan kezelhető, használható – ajánlotta a személyes megjelenés helyett a főigazgató a megoldást.

Változik a rendelések helye

A főigazgató azt is elmondta, hogy a következő napokban számos járóbeteg-ellátó szakrendelő és ambulancia elköltözik a megszokott helyéről és ellátási kapacitásuk is megváltozik.

– Kérjük a betegeket, valamint hozzátartozóikat, hogy előzetesen tájékozódjanak az interneten arról, hogy éppen hol található a szakrendelés. Ezúton is megkérjük a kedves hozzátartozókat, hogy segítsék a betegeket a tájékozódásban. Tudom, hogy problémát jelent, de a beteggel érkező kísérőt a betegek és az ellátók biztonsága érdekében az érvényes működési rend alapján a biztonsági szolgálat nem engedheti be a kórház területére. Ezen rendelkezésekre a járványügyi szabályok szigorú betartása miatt van szükség. Megértésüket kérjük és köszönjük az együttműködésüket – tolmácsolta a kórház kérését a főigazgató.

A kórház területére belépni csak megfelelő szájmaszkban lehet. Az utóbbi időben azonban sokan viselnek szelepes szájmaszkot, de ez nem felel meg a járványügyi védelem előírásainak, ezért olyan szájmaszkról kell gondoskodni, ami megfelel az előírásoknak.