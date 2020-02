Színkavalkád a krúdys Fizika Napon – fotók

Több mint 1200-an vettek részt a rendhagyó programon.

„Színezd újra!” szlogennel rendezte meg a 15. Fizika Napot a győri Krúdy Középiskola. A központi témát a színek adták és a korábbi évektől eltérően az eseményt idén ráhangoló hét előzte meg, amikor többek között az ART 9000 Művészeti Egyesület alkotásaiból láthattak kiállítást az érdeklődők.

A megnyitón Bejcziné Mosolits Erika intézményvezető a körülöttünk lévő környezet csodáira és azok megóvására hívta fel a figyelmet. Beszédet mondott Hartyándiné Frey Aranka, a Győri Szakképzési Centrum főigazgatója is. A rendezvény kiemelt támogatójának képviselője átadta azt a négyszázezer forintos fődíjat, amit a krúdys csapat nyert novemberben a kreatív fizikaversenyen.

Az aulában 44 standnál tekinthettek meg interaktív bemutatókat és kísérleteket a látogatók, a tárgyalóteremben pedig négy nyelven hallhattak előadásokat. Kurcsics Rafaella matematika-fizika szakos tanár, a Fizika Nap főszervezője elárulta, hogy több hónapos munkafolyamat és egyeztetés előzi meg az év ezen eseményét. „Jó alkalom ez a gyerekeknek arra, hogy fejlődjön az előadói készségük, ráadásul kortársaik fogékonyabbak az általuk elmondott érdekességekre”.

A standok nem csak természettudományos szempontból közelítették meg a témát. Vasvári-Tóth Emma és Szász Boglárka például a színek pszichológiában játszott szerepéről beszélt. Előadásukból megtudhattuk, hogy melyik szín milyen hatást gyakorol a vevőkre és manapság az emberek kilencven százaléka a képi megjelenés alapján választ egy adott terméket. Glassl Liliánát és Takács Flórát Dél-Amerika földrajzi és kulturális sokszínűsége inspirálta, még a perui Szivárvány hegy miniatűr modelljét is elkészítették homokból és cukrászati színezékből. Józsa Dominika szakácstanuló asztalánál színes finomságokat kóstolhattak a látogatók. Készültek ezenkívül standok, melyek a holográfiát, az optikai illúziókat, az elektromágneses színkört és a vendéglátásban használt színkódokat mutatták be.

Láthattak példát olyan látványos kémiai kísérletre is a látogatók, mint például, hogy miként készíthetnek házilag lávalámpát, az ételfestéket hogyan lehet hasznosítani, valamint milyen eszközök szükségesek egy lézerkard összerakásához. Idén a környezetvédelem fontossága is megjelent a bemutatókon: a rajzszakkörösök a vendégek előtt készítettek alkotásokat különféle természeti jelenségekről és az aula közepén a vécépapírgurigákból és teafiltertasakokból készített fa is az újrahasznosítást szimbolizálta.

A 2020-as Fizika Nap nagy sikerrel zárult: 1240 győri és Győr környéki látogatót vonzott idén. A fiatalok izgatottan vetették bele magukat a forgatagba. A ménfőcsanaki óvodásokat legjobban az önműködő legórobotok nyűgözték le. „Nekem legjobban az optikai illúziók tetszettek” – mondta Kriszti, a győri Kodály tanulója. Egy mosonmagyaróvári általános iskola 8. osztályába járó fiúkat eddig is érdekelte a tudomány, örültek, hogy szélesíthették látókörüket. „Szerintem azért egyedülálló a rendezvény, mert a résztvevők a hozzájuk közelálló dolgokat kreatívan dolgozták fel, így azok számára is élvezhetővé tették ezeket, akik nem annyira jártasak a témában” – fogalmazta meg a Krúdyba járó Ferenczy Fruzsina.