Szilsárkányi tűz – Öt gyerek és három felnőtt maradt fedél nélkül

A tűz martaléka lett Kállóék háza.

Jól haladt a házuk felújítási munkálataival a szilsárkányi Kálló Ferenc. Folyamatosan építgette otthonukat, mígnem vasárnap este érkezett a telefonhívás: leégett a házuk tetőszerkezete, leszakadt a mennyezet, és vele együtt egy élet munkája is odalett. – Teljesen magam alatt vagyok – kezdte a szilsárkányi Kálló Ferenc, mikor a leégett házukra pillantott. Mint arról hétfőn beszámoltunk, egy körülbelül nyolcvan négyzetméteres családi ház fele, teljes tetőszerkezete, valamint az épülethez épített tíz négyzetméteres tároló égett ki a Kiss Ferenc utcában.

A katasztrófavédők közleményéből kiderült, hogy a csornai, kapuvári és a lébényi hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és egy leszakadt vezeték miatt az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek.

„A lángok a hátsó szobában keletkeztek, itt a mennyezet is leszakadt, a tűzoltók emiatt folyamatosan bontották a tetőszerkezetet” – olvasható a katasztrófavédők tájékoztatójában.

Kálló Ferenc akárcsak az elmúlt hónapokban, úgy vasárnap is a felújításhoz szükséges anyagbeszerző körútra indult. Már-már célegyenesbe értek a ház rendbetételével, vasárnap kora este azonban egy élet munkája odalett.

– Mikor telefonáltak, hogy ég a ház, először nem vettem komolyan. Kértem is, hogy ilyennel ne vicceljenek – kezdte a férfi, aki megtörten figyelte a tűzoltókat, akik a házán felcsapó lángok eloltásán fáradoztak. – Jó idő volt délután, úgyhogy a gyerekek kint játszottak az udvaron. Hála istennek senki nem tartózkodott az épületben, senkinek nem esett baja – emelte ki Kálló Ferenc, s hozzátette, volt biztosítás a házon.

– Folyamatosan újítottuk fel az otthonunkat. Bútorokat vettünk, megújult a konyha, a fürdőszoba, túl voltunk a villanyszerelési munkálatokon, az egyik ablakot pont most építettem be. Megvásároltuk a tetőanyagot, a napokban érkeztek volna az ácsok. Már hiába, szétégett a födém. Szerencsére az udvaron lévő tetőanyagnak nem esett baja. Több millió forintot beleöltünk eddig a korszerűsítésbe. A ház hátsó része teljesen lakhatatlanná vált, a statikai vizsgálat dönti majd el, mi lesz az otthonunk sorsa. Kezdhetünk mindent elölről, a nulláról. Annyi pénzem maradt, ami az autóban van, és annyi ruhám, amit viselek éppen – mondta.

Öt gyerek, egy 7 és egy 14 éves fiú, egy 8, 9 és egy 12 éves lány, valamint három felnőtt maradt fedél nélkül: – Nagyon nehéz lesz innen felállni. Szerettük ezt a házat, olyan örömmel jöttünk mindig haza. Egy igazi kis „szeretetház” volt.

Szalai Miklós, Szilsárkány polgármestere a Kisalföldnek elmondta: – Anyagi támogatást adunk gyorssegély formájában a családnak, illetve a lakhatásban is segítünk. Most a család elhelyezése a legfőbb feladatunk. A bútoroktól a ruhákon át nagyon sok felajánlás érkezett az önkormányzathoz – mondta a községvezető, s mint időközben kiderült, nem messze a leégett otthonuktól sikerült is szállást szerezni a Kálló családnak. Egy magánszemély és az önkormányzat kezdeményezésére gyűjtőládákat helyeznek ki a községházán és a helyi boltokban, hogy a befolyt összegből segítsék a bajba jutott családot. Elsősorban, amennyiben menthető a házuk, annak rendbetételéhez anyagi támogatásra vagy szakemberek munkájára lenne szükségük. A Kisalföld a Jóakarat hídján keresztül nyújt támogatást a családnak.