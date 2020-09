Szeptemberi ballagás a Deák-kútnál: A Líceum méltó módon engedte el az övéit

Májusban nem ballaghattak, sőt, márciustól iskolába sem járhattak az idén érettségiző gimnazisták. Az elmaradt ünnepet szombaton pótolta a Líceum, hagyományainak megfelelően a Deák-kútnál.

Talán még a megszokottnál is felemelőbb és ünnepélyesebb volt az idén végzett licisták búcsúja, hiszen minden résztvevő – diák, tanár, szülő – érezte: ezt majdnem elvette az érettségizőktől a sors. Rendhagyó szeptemberi ballagás volt szombaton a Deák-kútnál, rendhagyó abban az értelemben is, hogy ezúttal nem az érettségi előtti izgalom fűtötte a diákokat, hanem már az egyetem kapujából, abból a bizonyos nagybetűs életből léptek vissza egymáshoz és iskolájukhoz.

– Örülök annak, hogy itt lehetek – mondta az erdei úton az ünnepség helyszíne felé ballagva Tóth Barnabás. – Nagyon sajnáltam volna, ha kimarad az életemből a ballagás és hálás vagyok most, amiért a családommal együtt bepótolhatjuk az elmaradt ünnepet. Ráadásul már az érettségi és a felvételi izgalmain is túl vagyunk, most tudunk csak a búcsúra figyelni – foglalta össze érzéseit Tóth Barnabás.

– Méltó módon, ünnepélyesen és a hagyományainknak megfelelve tudjuk lezárni életünk egy meghatározó szakaszát. Nagy kár lett volna, ha ez elmarad – ért egyet Tóth András, mosolyogva végignézve a soron: „Jó újra látni a társakat, jó még egyszer végigsétálni az iskolán…”

Az énekkel, verssel, zenekari muzsikával még ünnepélyesebbé tett szertartás az erdei forrás partján mindig meghatóan szép, idén is volt mit elcsomagolni abba a képzeletbeli tarisznyába. A társaik nevében búcsúzók már igazi érettséggel néztek vissza hol megnevettetve, hol elérzékenyítve az őket hallgatókat. Tölli Balázs igazgató is éreztette, ez a ballagás más, mint a Líceum hosszú évszázadai alatt átéltek. „A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol” – idézte Illyés Gyulát, majd hozzátette:

– Az ember egy másfajta világra ébredhet a pandémia után, olyan világra, ahol a kollektív felejtés kényelme helyett a megtartás, a megmaradás kérdéseire a válaszokat önöknek kell megtalálni. Nézzenek körül! Itt van a muníció hozzá!

Egykori licistaként, iskolatársként levélben búcsúzott az öregdiákok nevében Várszegi Asztrik püspök, volt pannonhalmi főapát, aki nagy költők nagy szavai mellé a Példabeszédek könyvéből vett idézetet írta a lelkekbe: „Nagy gonddal őrizzétek a szíveteket, mert belőle indul ki az élet…”

Ehhez a szívvel élt élethez kortyoltak a ballagók – a Líceum szokásainak megfelelően – a forrás vizéből. Egészségükre váljék!