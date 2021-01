Szemétszedéssel kezdték az évet – Dr. Kovács Péter, a Darnó-Hús tulajdonosa és 80 éves édesapja példát mutatott

693 aludoboz, 194 PET-palack, 17 üvegpalack, 28 cigarettásdoboz, 31 cappuccinósdoboz, műanyag székek és autógumik. Ezt sikerült összegyűjtenie az év első napján a Novákpuszta és Darnózseli közötti két és fél kilométeres szakaszon dr. Kovács Péternek, a Darnó-Hús tulajdonosának és nyolcvan­éves édesapjának, Kovács Jánosnak. Céljuk, hogy példát mutassanak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az év első napján dr. Kovács Péter, a Darnó-Hús tulajdonosa nyolcvanéves édesapjával, Kovács Jánossal a Novákpuszta és Darnózseli közti két és fél kilométeres szakaszon 693 aludoboz, 194 PET-palack, 17 üvegpalack, 28 cigarettásdoboz, 31 cappuccinós- doboz mellett műanyag székeket és autógumikat gyűjtött össze. Az illegális hulladékot figyelemfelhívó jelleggel a faluban is körbevitték. A szemétszedés folytatását már tervezik, és plakátokat is kihelyeznek.

– Erdészként és vadászként, de kutyasétáltatás és futás közben is sokszor bántja a szememet az elszórt hulladék. Mi most tettünk egy lépést, hogy a bolygónk fellélegezhessen – emelte ki a darnózseli vállalkozó, aki a saját háza táján és munkahelyén is fontosnak tartja a hulladék szelektív gyűjtését. Ahogy azt is, hogy gyermekeinek és a tágabb közösségnek is példát mutasson. Édesapja is, kora ellenére, minden esztendőben csatlakozik az egyik legaktívabbként a szemétszedési akciókhoz.Dr. Kovács Péter és Kovács János a szemétszedés folytatását már tervezik, és plakátokat is kihelyeznek ezzel kapcsolatban.

Egy szilveszteri futás adta az ötletet: tűrhetetlen mennyiségű szemetet látott az út mentén. Mi lenne, ha azt összegyűjtené az új év első napján? Nyolcvanéves édesapja is csatlakozott hozzá, és ahogy dr. Kovács Péter, a Darnó-Hús tulajdonosa mondja, apa-fia program keretében gyűjtötték össze végül a temérdek mennyiségű hulladékot a mintegy két és fél kilométeres szakaszon.

Családi hagyományok

– Az első önkormányzati képviselői ciklusomban, 1996-ban szerveztük meg az első szemétszedést egy esős szombaton, a falu környéki utakon a testületi tagokkal és a polgármester asszonnyal. Három gyermekemnél is fontosnak tartottam, hogy csatlakozzanak ilyen akciókhoz, de a nyolcvanéves édesapám sem hiányozhat egyik hulladékgyűjtésről sem, amit Darnózselin szerveznek. Ő az egyik legaktívabb szemétszedő – kezdi beszélgetésünket dr. Kovács Péter, aki maga is figyel arra, hogy otthon szelektíven gyűjtse a hulladékot, darnózseli székhelyű vállalkozásánál pedig préselőgéppel külön tömörítik a papír- és műanyaghulladékot. A vállalkozó erdészként (és erdőtulajdonosként), valamint vadászként is sok időt tölt a szabadban, s bevallása szerint szúrja a szemét, ha eldobott hulladékot lát.

Körbevitte a faluban

Visszatérve az év első ilyen akció­jára: múlt pénteken délelőtt fél 10-kor indultak útnak édesapjával. Gyakorlatilag két-három méterenként találtak valamilyen eldobott szemetet.

– A saját erdőmben valószínűleg kempingezők felejthették ott a műanyag székeket, de eldobált használt autógumikat is összeszedtünk – magyarázza mosolyogva dr. Kovács Péter, aki nem elégedett meg azzal, hogy két óra leforgása alatt gyűjthette az eldobott palackokat, dobozokat.

Lesz folytatása

Továbbgondolta a történetet: megszámoltak 693 aludobozt, 194 PET-palackot, 17 üvegpalackot, 28 cigarettásdobozt, 31 cappuccinósdobozt. Mindezt körbevitték figyelemfelhívó jelleggel a faluban, a képviselő-testület tagjaihoz is. A közösségi oldalon is megosztották a hírt, sokan gratuláltak az akcióhoz.

– Hogyha kinyithatnak a vendéglátóhelyek, szeretnénk mindenhová egy A3-as laminált színes papírra kitenni, hogy az emberek a sörös- vagy cigarettásdobozt a kukába dobják. Ezt valahol el kell kezdeni, a mi kis portánkon és körülötte mi tettünk egy lépést azért, hogy a bolygónk kicsit fellélegezzen. Az összegyűjtött hulladék nagy részét a szelektív gyűjtőkben el tudtuk helyezni, de volt, amit hazavittem és a háztartási hulladékkal együtt dobok majd ki – fűzi hozzá a vállalkozó, aki ezen kezdeményezésével példát is kívánt mutatni környezetének.

Megjegyzi: még van ötlete, hol és hogyan lehetne gyűjteni a szemetet és takarítani. Így az egyik a terv az, hogy legközelebb a lelkes önkormányzati testület tagjaival szervezi meg egy újabb út melletti terület, az úgynevezett Diós-lénia kitakarítását. Sajnos sok ilyen mennyiségű szemét lapul ugyanis még Darnózseli határában.