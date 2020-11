Széchenyi Istvánra emlékeztek a Magyar Tudomány Ünnepén Nagycenken – Fotók

A Magyar Tudományos Akadémia Nagycenken, a Széchényi-mauzóleumban emlékezett meg az alapító gróf Széchenyi Istvánról. A hagyományoknak megfelelően elültették a sopronpusztai Akadémai Emlékerdőben a 195. hársfát.

Az ünnepségen Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke – aki ebben a minőségében először vett részt a nagycenki megemlékezésen – beszédében a tudomány jövőformáló szerepéről szólt.

Gróf Széchenyi István sírját megkoszorúzta Freund Tamás elnök és Kollár László főtitkár az MTA részéről, Lakatos Ferenc és Katona György rektorhelyettesek a Soproni Egyetem képviseletében, Ábrahám István vezérigazgató és Bánáti László parkerdei és kommunikációs igazgató a TAEG Zrt. részéről, valamint Borovics Attila, az Erdészeti és Tudományos Intézet igazgatója.

A hagyományoknak megfelelően elültették a sopronpusztai Akadémai Emlékerdőben a 195. hársfát, egy másikat pedig az Akadémai Emlékerdő létesítését kezdeményező, 2019-ben elhunyt Solymos Rezső akadémikus emlékére. A fákat Freund Tamás, Kollár László, Ábrahám István, Mátyás Csaba, Lakatos Ferenc és Borovics Attila ültették el.

A résztvevőket Lakatos Ferenc, a Sopron Egyetem rektorhelyettese köszöntötte, aki beszédében elmondta:

„Ha visszatekintünk 1825-re, Selmecbányára, arra a városra, ahol a Soproni Egyetem elődje működött, akkor olvashatjuk az akkori feljegyzésekben, hogy számos fejlesztés történt: ekkor állították be a mai fogalmaink szerinti első gőzgépet, és a bányászati technika haladását jelentő, a síneken járó bányakocsikat is ekkor alkalmazták először. Ebben az évben, ebben az ipari- és technológiai fejlődést hozó időszakban tartotta fontosnak gróf Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. Most, amikor már nem a gőzgépek az ipari forradalom, a technológia változásának mozgatórugói, hanem a digitalizáció, egy valami nem változott: a tudomány szerepe továbbra is megkerülhetetlen világunkban.”

Kollár László, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy aki fát ültet, az bízik a jövőben. A 2019-ben elhunyt Solymos Rezső életútjáról, tevékenységéről Mátyás Csaba akadémikus emlékezett meg, felelevenítve többször hangoztatott programját: „Az erdőt be kell hozni az Akadémiára – és az Akadémiát ki kell vinni az erdőre!”