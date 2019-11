Széchenyi-egyetem: a cégek házhoz jöttek a hallgatókhoz az állásbörzén

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Regionális Állásbörzét a győri Széchenyi István Egyetemen a napokban. A helyi munkaerőpiaci viszonyokat – és az egyetem képzési portfóliójának súlypontjait – jól mutatja, hogy a legtöbb kiállító idén is a járműipar környékéről érkezett, de természetesen akadtak vállalkozások az IT-szektorból és a pénzügyi világból is.

„Fontos az, hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki az álláskeresők és a cégek között. Ne csak az interneten vagy közvetítő irodákon keresztül, hanem személyesen tudjanak megismerkedni egymással a felek” – foglalta össze az állásbörze célját Lőrincz Gergő, a rendezvény főszervezője. Hozzátette: bár elsősorban a hallgatókat kívánják helyzetbe hozni, a börze nyílt, várnak minden érdeklődőt.

Az Egyetemi Szolgáltató Központ munkatársa a megjelent kiállítók kapcsán kifejtette, idén 37 cég mutatkozott be az állásbörzén, sokan közülük évről évre visszatérnek. „Van egy folyamatos kiállítói bázis, de mellettük minden alkalommal négy-öt új vállalat is feltűnik. Aminek külön örülünk, hogy sokszor korábbi hallgatóinkat látjuk viszont a standok mögött, ami azt jelenti, hogy sikeresen megállták a helyüket a munkában” – fogalmazott.

Ha vetünk pár pillantást a kiállítók listájára, főleg az autógyártáshoz köthető cégeket találunk. Az Audi mellett idén jelen volt a Rába, a BOS, a Dana, a Schaeffler, az EDAG, a Rehau, illetve az SMR is – és akkor még a kisebb vállalkozásokat nem is soroltuk. Az arányokat tekintve mennyiségben másodikként a szoftverfejlesztő stúdiókat kell megemlíteni; ezt a kategóriát idén az Attrecto, a Thales és az X-Body képviselte. A dobogó harmadik fokát a pénzügyi érdekeltségű társaságok foglalták el, ilyen volt az MKB Bank és a Generali Biztosító.

Természetesen mindez nem azt jelenti, hogy ezek a cégek kizárólag a profiljuknak megfelelő embereket kerestek, mindenkinek több nyitott pozíciója volt a marketingestől a rendszergazdáig. Azt is megtudtuk, hogy a kiállítók zöme nem feltétlenül a jelentkező szakját figyeli, hanem a megszerzett tudást – így előfordulhat, hogy egy ügyesen programozó gépész hamar egy automatizált gyártósor mellett találja magát, valamint az is, hogy egy gazdasági képzésen tanuló hallgató egy informatikai cégnél kap projektmenedzseri állást.

A standoknál kérdezősködve kiderült: a cégek elsősorban gyakornokokat kerestek. A tapasztalatok alapján a kereslet nagyjából meg is egyezett a kínálattal, tehát az érdeklődők elsősorban végzés előtt álló hallgatók voltak. Akadtak olyanok is, akiknek ugyan még nem sürgető az elhelyezkedés, de kíváncsiságból körülnéztek. Többen is azt mondták portálunk munkatársának, hogy azért is örülnek a börzének, mert nem kell messzire menniük, szinte csak leugranak a kollégiumból és a cégek „házhoz jönnek” értük.

„A tervek szerint tavasszal végzem, gyakorlati helyet keresek” – válaszolt kérdésünkre Gerencsér Kristóf, aki szaktársával, Mórotz Leventével együtt jött az állásbörzére. Mindketten mérnök informatikus hallgatók a Széchenyi István Egyetemen, de míg Kristóf valamilyen programozói pozíciót keres, Levente inkább projektmenedzser szeretne lenni. Mindketten Győrben tervezik a jövőjüket. „Júniusig van munkahelyem, de sajnos nem a szakmámba vágó. Egy év múlva államvizsgázok, még ráérek, de már most felmérem a lehetőségeket” – tette hozzá Levente.

Teljesen más alaphelyzetből jött a börzére Sebestyén Kitti, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakján végzett, de társaival ellentétben nem Pesten, hanem Győrben szeretne elhelyezkedni. Ő pályakezdőként egyértelműen álláslehetőségekre vadászott a kiállításon. „Ezen a területen elég nehéz munkát találni, a legtöbb helyen főleg mérnököket kerestek. PR volt a szakirányom, de bármilyen kommunikációs feladatra vevő vagyok, a marketing és a rendezvényszervezés is érdekel” – fogalmazott.

Nem csupán a keresleti oldalt, hanem a kínálatot is megvizsgáltuk. Kakukktojásnak tűnt az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Éduvízig) standja, ezért megkérdeztük Siklós Gabriellát, az Országos Vízügyi Főizgatóság szóvivőjét, mi motiválta őket, hogy megjelenjenek a rendezvényen.

„A vízügyi ágazat átalakulóban van. A 21. században teljesen más kihívások várnak ránk, mint korábban. Az időjárási anomáliák egyre szélsőségesebbek, így akár aszály vagy árvíz jön, az jó eséllyel pusztító lesz. Erre kell felkészülnünk” – vázolta fel a helyzetet a szóvivő.

Érdeklődésünkre elmondta, az építőmérnökök és gépészek mellett – első hallásra talán meglepő módon – informatikusokat is keresnek. „Ma már a gépeink többsége számítógéppel vezérelt és rengeteg térinformatikai eszközt használunk a napi munkában. Emiatt képzett informatikusokra egyszerűen szükségünk van. Mégis azt mondom, gépészt a legnehezebb találni az országban. A régi kollégáink elmennek nyugdíjba, és nehezen érkezik az utánpótlás” – fűzte hozzá.

Szintén „elsőbálozó” volt az X-Body, amely szintén most először vett részt a börzén. A cég saját fejlesztésű fitnesztermékeket gyárt és forgalmaz. Győrből indult 10 éve, de ma már saját trénerhálózata van, és csak a fejlesztésben 30 munkavállalót foglalkoztat. Sokuk a győri egyetemen informatikusként vagy villamosmérnökként.

„Győr-Szabadhegyen van az irodánk, ott szereljük össze a gépeket is. A hardveres csapatunk nagyjából tíz főből áll, a szoftverfejlesztők mintegy húszan vannak. Mindkét teambe keresünk új tagokat. Ugyan nem tartozik az egyetem portfóliójába, de varrónőket is keresünk” – mondta Rother Anna, a vállalkozás marketingasszisztense, aki megjegyezte azt is, hogy nagyon elégedettek a börzés jelenlétükkel, így szinte biztosnak tartja, hogy jövőre visszatérnek.

Ez volt tehát az idei Regionális Állásbörze, amely a sok látogató és a néha kialakuló tumultus ellenére jó hangulatban, családias légkörben zajlott. Folytatás tavasszal, a Győri Állásbörzén.