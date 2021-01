Százötvenmillióval gazdagodott az elmúlt időszakban Kisfalud

Pályázati szempontból jól alakult a múlt év Kisfaludon, 2019 őszétől kezdve 150 milliót nyert a település a Magyar Falu Programban.

Kisfalud polgármestere, Ódorné Árvai Margit felsorolta lapunknak a pályázati sikereket.

– Nyertünk a faluközponttól a Mayer Bt.-ig húzódó egy kilométeres szakasz aszfaltozására. Egy korábbi pályázaton pedig már elkészült az út folytatása, melyet a helyben működő vállalkozás is támogatott. Az épület stílusának megőrzése mellett elkezdődött a több mint 100 éves községháza felújítása is. A megítélt 30 millió forintban benne van többek között az épület külső és a padlás szigetelése, valamint nyílászárócsere és a vizes­blokk felújítása. Fejleszthetjük a játszóterünket, a temetőt, és 5 milliós anyagtámogatásból a járdáinkat. Kerékpárút-építésre is jelentős összeggel, 50 millió forinttal gazdagodtunk – mondta a községvezető.

– 2019 őszétől kezdve nyolc célterületre 150 milliót nyert Kisfalud a Magyar Falu Programban – jegyezte meg Gyopáros Alpár kormánybiztos, országgyűlési képviselő, aki részt vett a program révén beszerzett falugondnoki busz átadóján. – Így végre az önkormányzatnak is van saját falubusza. A már meglévő a Kisfalud Közművelődéséért Alapítvány tulajdonában van, az önkormányzat a fenntartója, ami a jövőben is így marad – mondta.

– Kisfaludon bővült a közterület karbantartására szolgáló géppark is, erre másodízben sikerült forrást szerezniük. A kormánybiztos megjegyezte: – Ez a legnépszerűbb pályázati kiírás, 6–7-szeres a túljelentkezés, főleg a Nyugat-Dunántúlon, így a következő pályázati fordulóban biztos, hogy ismét kiírjuk ezt a pályázatot – tette hozzá Gyopáros Alpár. A tender népszerűségének okairól elmondta, hogy egyre nehezebb munkaerőt találni az önkormányzatoknak, miután a közmunkások elhelyezkednek a piaci szférában, a közterület-karbantartó gépek így jelentősen megkönnyítik az önkormányzati munkát.

A falu vezetése keresi a lehetőséget a több mint 100 éves óvodaépületük felújítására, valamint a telkeik közművesítésére. – Három telken, melyek az utca­fronton húzónak, kiépültek a közművek, kettő közülük már el is kelt. A hátsó öt teleknél utat kell kialakítanunk, közművesítenünk, ezután jöhet az értékesítés. Nagy az érdeklődés a telkek, házak iránt, remélhetőleg a megelőző munkákhoz sikerül támogatáshoz jutnunk, és nyolc család otthonául szolgál majd e terület – mondta a polgármester. Megjegyezte: olyan fejlesztésekre nyertek támogatást, melyek előbbre viszik a falut.