Száznégy hétnyi kezelés vár a leukémiás mosonmagyaróvári kisfiúra

Mosolygós, vidám, közvetlen kisfiú, alig hinnénk el, hogy hónapok óta néz farkasszemet a gonosz kórral, a leukémiával. A nyolcéves Gellén Milán és családja kálváriája a nyári vakáció idején kezdődött: végtagfájdalom, állandó láz mellett jelentős fogyást is tapasztaltak. Októberben kapták meg a sokkoló diagnózist, s hogy száznégy hétnyi kezelés vár a másodikos kisdiákra.

Fenekestől felfordult a Weintráger család élete az ősz folyamán. A rémálom már a nyári szünet elején kezdődött: a nyolcéves Gellén Milán visszatérő lábfájdalmakra panaszkodott.

– Először azt hittük, csak izomláz, esetleg növekedési fájdalom. Mindenhová elvittük, többek között röntgenre is, keresve a fájdalom okát. Magyarázták azzal is, hogy pszichés lehet. A fájdalmak egyre jobban terjedtek, egyre több helyen fájt neki a keze, lába, dereka is, de már az elviselhetetlenségig. Harminckét kilóról huszonnégyre fogyott le, a lábai hatalmasra duzzadtak. S volt, hogy néhány napig lábra sem tudott állni. A második osztályt épphogy megkezdte szeptemberben, ám egy hónap után abba is kellett hagynia. Több hónap után kaptunk be­­utalót Budapestre a Tűzoltó utcai gyermekklinikára. Itt szembesültünk október végén a diagnózissal: Milán leukémiával küzd. Borzasztó érzés volt… – avat be történetükbe Weintráger Éva, a kisfiú édesanyja.

– Bár az embernek nagyon nincs ideje gondolkodni, el kellett kezdeni szervezni az „új”, egyáltalán nem várt életünket. Milánnak van egy húsz hónapos kistestvére, Loretta. Rá a férjem vigyáz, én pedig Budapesten vagyok a fiammal. Emiatt kénytelen voltam felmondani a munkahelyemen, és a párom is csak részmunkaidőben tud dolgozni, hogy a kicsit el tudja látni, bölcsibe vinni. Így is sajnos többször hiányzik, hiszen ő visz minket a fővárosba – panaszolja az anyuka. Megjegyzi: a fia most nem utazhat tömegközlekedési eszközön és nem mehet közösségbe sem. Csak az útiköltség a járulékaival közel 90 ezer forint havonta.

Milán huszonnégy órás felügyeletre szorul azóta, melyet most főként Budapesten tölt a kórházban. A napokban éppen hogy hazalátogattak új mosonmagyaróvári otthonukba, ahová néhány hónapja költözött a család. Ott találkozunk. Milán körül sürög-forog tündéri húga, Loretta.

– A matek a kedvencem – válaszolja Milán, amikor arról érdeklődöm, mi a legkedvesebb tantárgya. Büszkén mutatja az osztálytársaktól kapott ereklyéket. A Fekete-iskola másodikosai jobbulást kívánnak beteg kis társuknak, akinek még külön-külön rajzoltak is. Visszavárják a kitűnő tanulót, akinek most anyukája mellett osztályfőnöke is segít a tanulásban. Abban bíznak, hogy tanév végén levizsgázhat, így osztályával folytathatja tanulmányait.

A kisfiú szerencsére jól bírja a komoly kezelést, mely várhatóan száznégy hétig tart. Eddig tucatnyi kemoterápián már túl van. Anyukája szerint a szteroidoktól változékony a hangulata.

– Sokat olvasunk ilyen esetekről, beteg gyerekekről. De amikor az ember saját maga éli át ezt, akkor minden átértékelődik. Anyagilag, lelkileg nagyon megterhelő az egész családnak. Természetesen csak előrenézünk, csak a gyógyulásra koncentrálunk – búcsúzott tőlünk Éva.

Napilapunk a családot a Jóakarat hídja által 200 ezer forinttal támogatja. A Dudu Taxi & Transzfer pedig néhány budapesti fuvart vállalt. A Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért 100 ezer forinttal segíti a fiú gyógyulását, és a Fogadd örökbe egy gyermek karácsonyi álmát! kezdeményezése során Milán és kistestvére kívánságát is teljesíti a közelgő ünnepre.