Százhúsz szépkorú kezét fogják a mosonmagyaróvári idősek otthonában

Már március 6-án látogatási tilalmat rendeltek el a mosonmagyaróvári bentlakásos idősek otthonaiban, és azóta a veszélyhelyzet miatt már a családtagok szeretetcsomagjait sem tudják fogadni biztonsági okokból. A bent lakó szépkorúakra viszont sokan gondolnak és számos adomány érkezett mostanáig.

Az időskor természetes velejárója, hogy az örömök forrása leginkább a családi kapcsolatok ápolása és a napi apró boldogságok keresése. A legfontosabb az otthonokban élő idősek számára, hogy családtagjaik szeretettel látogatják őket napi, heti rendszerességgel. Azonban ez a látogatási tilalom bevezetése miatt már nem lehetséges. A kistérségi egyesített szociális intézmény vezetője március 6-tól bevezette a látogatási tilalmat mindhárom mosonmagyaróvári idősek otthonában és gondozóházban. Azóta is számos intézkedést hoztak, hogy a leginkább veszélyeztetett korosztály egészségét megóvják.

– Igyekszünk az intézményeken kívül tartani a vírust. Ez nagyon nehéz a bentlakóknak, a szeretteiknek és az otthonokban dolgozóknak is. Az intézmény munkatársai munkaruhájukat naponta cserélik, maszkot, gumikesztyűt viselnek. Sajnos most az idősek számára zsebpénzt csak rózsaszín csekken tudunk fogadni, szeretetcsomagot viszont nem. Természetesen a lakóknak a legnehezebb, hogy szeretteikkel nem tudnak találkozni. Ez pótolhatatlan hiány, amit most mi, dolgozók igyekszünk enyhíteni – hangsúlyozta Giczi Erna, az idősek otthonainak a szakmai vezetője.

Mint elmondta, napi ötszöri étkezést biztosítanak, mindennapi gyümölccsel és tejtermékkel. A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata egy régi munkatárs, Kéfer Zsolt vezetésével sportkupakos üdítőt, piskótát és mézes puszedlit juttatott az otthon valamennyi lakójának. Mosonmagyaróvár, Hegyeshalom, Károlyháza és Jánossomorja lakosaitól rengeteg pelenkát, tisztítószert, gumikesztyűt és ápolási termékeket kaptak adományba. Szép példája ez az emberi összefogásnak és a közösségi segítségnyújtásnak, amit ezúton is hálásan köszönnek.

– A három intézményben százhúsz időst látunk el, közülük mintegy száz pelenkára szorul. Naponta tíz csomag pelenka fogy. Ugyan most egy-másfél hétre elegendő állt a raktárunkban, azonban az újabb beszerzések nehézkesek. Hiszen az egyszer használatos eszközeink közül sok érkezik külföldről, főként Lengyelországból. Már eddig száz csomag pelenkát kaptunk – emelte ki a szakember.

Giczi Erna arról is beszélt, hogy most a megelőzés a legfontosabb. A beteg kollégákat táppénzre küldték. Az idősotthonokba pedig az alapellátási centrumból érkeztek új kollégák, akiket most tanítanak be.

– A várólistánkon 160-an vannak. Most nem látok arra esélyt, hogy további új ellátottakat tudjunk felvenni. Főleg úgy, hogy a gondozóház csak ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, mert nem tudjuk biztosítani az előírt alapterületet. Továbbá amiatt sem, mert három betegszobát is kialakítottunk – részletezte a szakmai vezető, aki még felhívta a figyelmet, hogy ebben az átmeneti időszakban nem tudnak az otthoni ápoláshoz szükséges eszközöket sem kiadni, például betegágyat, vízhatlan lepedőt.

Minden kedden 8 és 12 óra között a Zichy u. 5. szám alatt, az Idősek Klubjában ideiglenes pénztár működik, ahol személyesen be lehet fizetni a térítési díjat és az egyéb költségeket.