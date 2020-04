Száz arcpajzsot kaptak a frontvonalban dolgozók Lébényben

Száz darab professzionális arcpajzsot adományozott egy győri vállalkozás a lébényi önkormányzatnak, melyeket a koronavírus-járvány idején a frontvonalban dolgozóknak osztanak ki.

Az A&P Kft. a Covid–19-válság miatt felszabadult kapacitását és gépparkját kihasználva április 21-től saját gyártású, teljes arcot fedő, professzionális kivitelezésű arcpajzs gyártásába kezdett.

A napokban a cég vezetője, Nagy Zsolt az igények megismerése után személyesen adományozott száz darab arcpajzsot Lébény önkormányzatának, melyet a kisváros polgármestere, Kovács Gábor vett át.

A településvezető elmondta, hogy az arcpajzsokat a „frontvonalban” dolgozók számára adják át. Így például kapnak az orvosok, asszisztensek, gyógyszertári dolgozók, de jut az önkéntes segítőknek és a bolti eladóknak is.

Nagy Zsolt kiemelte: az arcpajzs praktikusabb, kényelmesebb, mint az arcmaszk, hiszen ez egyszerre védi a szemet és a szájat egyaránt. Nem párásodik be a légzéstől, mint a szájmaszk és védőszemüveg páros, és nem akadályozza a légzést, ami fontos az egész napos munkavégzés során, illetve a légzési nehézségekkel küzdők számára is. A termék alkoholos szerekkel is fertőtleníthető, így higiénikusan újra és újra használható.

A vállalkozás elsősorban ipari megrendelői igényekre reagált, s gyárak, üzemek igényeit kívánja kiszolgálni, de a kapacitás függvényében lakossági ügyfelek számára is elérhető az arcpajzs. Fontos cél volt teljes munkaidőben tovább foglalkoztatni munkatársaikat, sőt, akár bővíteni a létszámot. Jelenleg naponta 1000–1200 arcpajzs gyártását tudják vállalni.

A környékbeli egészségügyi és szociális intézményeknek, önkormányzatoknak a felmerült igény szerint ingyenesen biztosítanak arcpajzsokat. Mindezeken túl a cég csatlakozott a 3dkoronavirus.hu csoporthoz, melynek elsődleges célja többek között országos szinten az egészségügyben dolgozók arcpajzzsal történő ingyenes ellátása.