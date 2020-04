Számít a szavazatokra a csornai gyerekszínész

Elkezdődött az Iskolás István zenés tehetségkutató második fordulója, azaz a döntő. Megyénket a válogatón a csornai gyerekszínész, Haszonics Anett képviseli.

Elkezdődött az Iskolás István zenés tehetségkutató második fordulója, azaz a döntő. Az István, a király rockopera gyerekváltozatához keresik a szervezők a szereplőket, a jelentkezőket közönségszavazatok is segítik. Megyénket a válogatón a csornai gyerekszínész, Haszonics Anett képviseli. Réka és Gizella szerepéért is indult a győri Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója. Ahogy az első, sikeres fordulóban, most is számít a Kisalföld olvasóinak szavazataira is.

– A közönség és egy szakmai zsűri dönti el, kik kapják meg a szerepeket az előadásban –mondta Kónya Emőke, Anett édesanyja. – Nagy szükség van a biztatásra és a „kattintásokra”, a szavazás vége: május 14. Az iskolasistvan.hu oldalon lehet megnézni a gyerekek feltöltött videóit és a voksokat is ott kell leadni. Anett Réka szerepében a Halld meg, uram, a kérésem, Gizella szerepében az Unom a politikát kezdetű dalt választotta. Egy barátjával és gyakori színpadi partnerével, Neuhauser Emil Bélával énekli a duettszámot.

A Haszonics család tehát kéri olvasóink támogatását. Gizellaként a www.iskolasistvan.hu/szavazas/196, Rékaként a www.iskolasistvan.hu/szavazas/195 linken szavazhatnak Anettre.

„Fontos lenne, hogy a közönség végigmenjen a szavazás menetén és mindkét szerepben, mert csak úgy hiteles és úgy fogadják el. Egytől tíz pontig lehet értékelni a feltöltött produkciókat, természetesen a minél több tízpontosnak örülnénk, mivel egy kicsit most, az elején le vagyunk maradva az előttünk álló gyerekektől. A közönség értékelését kiegészíti majd a zsűri véleménye, ezért jó volna a nézők minél nagyobb támogatása. Aki úgy érzi, hogy a lányom alkalmas a szerepekre, tegye meg, hogy egy kattintással hozzásegíti álmai eléréséhez. Köszönjük az előző fordulóban leadott szavazatokat és a mostani döntő voksokat is” – jegyezte meg Kónya Emőke.