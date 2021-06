Szakony fejlődik: felújított útszakaszt adtak át a településen – fotók

Ünnepélyes keretek között adták át szerdán a megújult, közel egy kilométeres útszakaszt Szakonyban. A közeljövőben további fejlesztések várhatóak a településen, amik a családok helyben maradását támogatják.

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

A szakonyi képviselő testület és Barcza Attila, a Sopron és térsége országgyűlési képviselője adta át a közel egy kilométeres útszakaszt, ami bruttó 19 millió forintból újult meg. Az infrastruktúra fejlesztése 85 százalékos pályázati forrásból készült el, illetve 15 százalékos önkormányzati önerőből. Csenár Mátyás, Szakony polgármestere elmondta, a megújult szakasz nem csak az itt élők közlekedését teszi biztonságosabbá, hanem a településre érkező tehergépkocsikét, amik naponta érkeznek a szakonyi vállalkozásokhoz.

– Szakonyban is látható eredményt hozott a magyar falu program. Céljai között nem csak az utak, és az épületek felújítása szerepel, hanem a családok letelepedésének elősegítése és helyben maradásának támogatása. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő fejlesztéseknek köszönhetően egyre élhetőbb hely lesz Szakony, és sok család dönt úgy, hogy helyben marad. Örömmel számolok be arról is, hogy a közeljövőbe kezdetét veheti az egyházi közösségi terek korszerűsítése – mondta Barcza Attila. Az országgyűlési képviselő hozzátette, jelentős fejlődést érhetnének el a településen, ha legalább évente egy útszakasz újulna meg.

– Jelenleg több pályázatra adtunk be kérvényt, és reméljük, hogy pozitív elbírálást kapnak. A legfontosabb egy játszótér kialakítása lenne, hiszen óvoda és iskola hiányában kevés lehetőségük van a gyermekeknek egymással megismerkedni. A múlt évben hét gyermek született a településen, nem csak miattuk, de a többiek miatt is szeretnénk egy biztonságos teret kialakítani. Ezzel is elősegítenénk a közösségünk építését – fűzte hozzá a polgármester.

Az átadóra Járóka Lívia, az Európai Parlament magyar képviselője is hivatalos volt: – Öröm számomra is, hogy a térségben egy újabb település fejlődik, de látogatásom legfőbb célja a következő év feladatait egyeztetni. Elsőként a nyári táborokban mérjük fel a helyi kisebbségek igényeit, hogy ősztől neki lássunk a teendőknek. Emellett hangsúlyt fektetünk a digitalizációra, hiszen a pandémia kezdetétől láthatjuk, hogy ebbe az irányba fejlődik az oktatási rendszer és a munkavégzési feladatok egyaránt. Illetve a cigány önkormányzattal együtt délutáni foglalkozásokkal szeretnénk erősíteni a cigány kultúrát – mondta.