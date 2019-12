A szabadulásuk utáni sikeres visszailleszkedést segíti az a program, aminek keretében szakmát is tanulhatnak a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fogvatartottjai. Pénteken tizenhatan tettek sikeres vizsgát s váltak asztalosipari szerelőkké.

– A fogvatartotti lét ajtók és rácsok mögött zajlik, de egy szakma elsajátítása itt bent is megnyit egy új ablakot. Persze átvitt értelemben, de mindenképpen felszabadítóan hat. Civilként nem voltam ügyes a faipari munkákban, de most megtanultam bánni a fával – fogalmazott a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben az egyik sikeres vizsgázó. Tizenhatan váltak asztalosipari szerelőkké, miután a szeptemberben indult képzést követően pénteken sikeres vizsgát tettek. Elméletet és gyakorlatot egyaránt tanultak, s az elsajátított tudás egy lehetőség lesz számukra szabadulásuk után. Lehetőség, hogy talpon maradjanak; dolgozhassanak, munkát találjanak.

– Szorgalmasak voltak, érdeklődők. Megérdemelten szerezték meg a szakmunkás-bizonyítványt, közepesnél nem is lett rosszabb eredmény – teszi hozzá Balogh Tamás gyakorlati oktató, szakértő szemmel simítva végig az elkészült székeken. Az elméleti oktatás a körletépület közösségi helyiségeiben zajlott, a gyakorlathoz az intézet területén működő Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. biztosított helyszínt.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben jelenleg száztizenkét fogvatartott tanul valamilyen szakmát. Bevont elektródás kézi ívhegesztőkké, festő-mázoló-tapétázóvá, kerti járdakövezővé, targoncavezetővé vagy asztalosipari szerelővé válhatnak. A részvételük önkéntes, de aki vállalja, tisztában van azzal: minden elsajátított szakma a visszailleszkedésük esélyét növeli majd, ha letelt a büntetésük. A programban egyébként azok vehetnek részt, akiknek már kevesebb mint öt évük van a szabadulásig.

Vágó Róbert bv. alezredes, a sopronkőhidai intézmény parancsnokhelyettese a sikeres vizsga után tartott sajtótájékoztatón elmondta, a program és a fogvatartottak szakmatanulása több szempontból is hasznos. Egyrészt értelmesen leköti az elítélteket, másrészt nagyban segíti reintegrációjukat, harmadrészt pedig a börtönépületek és körletek karbantartásában és szépítésében is hasznukat látják. Az asztalos­ipari szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal a résztvevők képesek lesznek többek között faipari alapszerkezeteket készíteni, szerelési dokumentációt értelmezni, alap- és épület­asztalos munkákat elvégezni, nyílászárókat beépíteni. Az intézet igyekszik főleg a hiányszakmákban megszervezni az oktatásokat, ezzel is növelve a fogvatartottak kinti esélyeit.