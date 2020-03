Szakályékat egy használt autó segíti a mindennapokban

Tavaly májusban hibásodott meg a három fiút, köztük két autistát nevelő Szakályék 18 éves autója, melynek javítása sokba került volna. Most a Kisalföld Jóakarat alapítványa egy használt gépkocsi beszerzéséhez járult hozzá, ami nemcsak az édesapa munkába járását segíti, hanem a gyermekek kórházba, óvodába való szállítását is.

Három fiú­gyer­meket ne­vel a Szakály házaspár hegyeshalmi otthonában. Az édesanya négy és fél hónapja egy újabb csöppséget hordoz a szíve alatt.

– Alex nyolcéves lesz, ő a hegyeshalmi iskolában első osztályos. Bence János a hatodik évét tölti be. Súlyos epilepsziában szenved, amelynek következtében naponta több rohama is van, remeg, elájul, elesik. Ezért nemrég egy fejvédőt is beszereztünk neki. Korábban sajnos már kétszer a kórházi ügyeletre került, mert betört a feje az esés következtében. Emellett hallássérült és középsúlyos autizmussal is küzd, ezért huszonnégy órás felügyeletre szorul. Csak egy-két szót használ, egyébként nem beszél. Hogyha jobban érzi magát, az Éltes speciális óvodájába szoktuk bevinni. A legkisebb fiunk, Kristóf tavasszal lesz négyéves. Hároméves korára sem alakult ki a szobatisztaság nála, és azt észleltük, hogy ő sem úgy beszél, mint ahogyan az ő korabeliek. Tavaly nála is enyhe autizmust állapítottak meg. Hetente egy-két napon igyekszünk őt közösségbe vinni. Ha le tudna szokni a pelenkáról, mehetne óvodába, illetve várjuk a szakemberek véleményét is – sorolta az anyuka, Szakályné Tóth Mónika, aki a gyermekek gondozását, ápolását végzi otthon.

Az apa, Szakály Péter egy jánossomorjai cégnél dolgozik betonelemgyártóként két műszakban.

A család tavaly májusig egy idős autót használt. Ám az elromlott, és több százezer forint lett volna a javítása. Enélkül viszont nehezen tudnak boldogulni, mivel Bencének a speciális óvodába Mosonmagyaróvárra kellene járnia. Továbbá nagyon sok orvosi vizsgálatra, kontrollra, Győrbe és Budapestre is. Ez tömegközlekedéssel csak nagyon nehézkesen megoldható, főként amikor a kisfiú rohamokkal küzd. Legközelebb április végén kell egy hétre egy fővárosi kórházba menniük kivizsgálásra, állapotfelmérésre.

– Ha délelőttös műszakban dolgozom, akkor vonattal el tudok jutni munkába és haza is tudok jönni. A délutános műszak már nehézkesebb, ideiglenesen a nővérem autóját kértem kölcsön. Találtunk egy kedvező árú Opel Zafirát négyszázezer forintért. Ez ugyanolyan típusú, mint amilyet eddig használtunk. Így majd az esetlegesen alkatrészként felhasználható lenne – mesélte az édesapa.

Egy ilyen autó piaci forgalmi értéke 500–600 ezer forint környékén van. Az eladó – ismerve a család nehéz helyzetét – engedett az árból. Illetve a jármű műszaki vizsgáztatása is megtörtént.

A Jóakarat hídja olvasóink adományaiból 200 ezer forinttal támogatja a Szakály családot, amit ezúton is hálásan köszönnek. Reményeik szerint már hétvégén birtokba vehetik a járművet.