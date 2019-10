Szabadhegyen számítanak a Széchenyi-egyetem segítő kezére

Nagy lehetőséget látnak a győri Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban a Széchenyi István Egyetem új, „Segítő kéz a nyelvvizsgához” elnevezésű, a végzős középiskolásokat célzó kezdeményezésében. Az intézményben az utóbbi négy évben a továbbtanulók 41 százaléka a győri univerzitást választotta.

Rendszerint gyerekzsivajtól hangos az egykor csak piros iskolának nevezett szabadhegyi alma mater, ahová 750 diák jár, zömük a 25 általános iskolai osztály valamelyikébe. Ahogy Rémi Péter igazgatótól megtudtuk, emellett négy gimnáziumi osztályuk van, évfolyamonként egy-egy. Ez a képzési forma népszerű a győri és a környező településeken élő, középiskolába készülő diákok számára, amit mutat, hogy az elmúlt tanévben a 34 helyre 234-en jelentkeztek. Egy-egy induló gimnáziumi osztálynak egyébként jellemzően a negyedét–felét adják azok, akik az általános iskolát helyben, a Konini úti intézményben végezték; nekik felvételizniük ugyan nem kell, de feltételeket teljesíteni igen. Ezek közé tartozik, hogy hetedikben és nyolcadikban összesen legfeljebb egy hármas osztályzat szerepelhet a bizonyítványukban, illetve hogy nyelvből nem lehetnek négyesnél rosszabbak.

Rémi Péter úgy érzi, iskolájuk erőssége a családias légkör, az egy tanulóra jutó nagy figyelem, valamint az, hogy tizenkét évfolyam jár hozzájuk, s a gyerekek így megtanulnak más korosztályokkal együtt élni. Szép eredményekkel büszkélkedhetnek: németből negyedik és ötödik helyezést is ért már el tanulójuk az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, de történelemből is többen jeleskednek országos és nemzetközi megmérettetéseken, egyéniben és csapatban egyaránt, Szalai Attila felkészítő tanár munkájának köszönhetően.

„Igazodunk a diákok igényeihez, s olyan fakultációkat, emelt szintű felkészítéseket indítunk, amelyek a leginkább segítik továbbhaladásukat” – jegyezte meg Rémi Péter. Ennek eredménye a kifejezetten jó felsőoktatási felvételi arány, amely 84,5 százalék volt az utolsó három év átlagában. Az igazgató szerint emögött jelentős pedagógiai hozzáadott érték van: tavalyi végzőseik például matematikából 18–20 százalékkal teljesítettek jobban az érettségin, mint négy évvel korábban a középiskolai felvételin.

Más szempontból is törekszenek arra, hogy megfeleljenek a társadalmi igényeknek. Társas készségeket oktatnak a kilencedik évfolyamon az osztályfőnöki óra keretén belül, hiszen a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez az együttműködés, a csapatban dolgozás képességére nagy szükség van. Mindezt 10.-ben és 11.-ben drámapedagógiai alapokon nyugvó önismereti foglalkozások egészítik ki. Érdekesség és részben ide kapcsolódik, hogy kilencedikben a heti öt testnevelésórából kettőn karateoktatás folyik.

A gimnázium fő profilja ezzel együtt az idegennyelv-oktatás. Minden osztály fele angolt tanul első idegen nyelvként, a másik németet; az előbbit heti hat, az utóbbiból nyolc órában. A 11. és a 12. évfolyamon német anyanyelvi tanár is segíti a gyerekeket. Kivételes lehetőséget jelent a diákoknak a felsőfokú C típusú nemzetközi német nyelvvizsgára (DSD) való felkészítés, amit helyben ingyenesen le lehet tenni. Molnárné Kovács Márta igazgatóhelyettes hozzáfűzte: az idei tanévben új modellt alakítottak ki, amelynek lényege, hogy a 11–12. évfolyamosok a második idegen nyelvből magasabb óraszámokat kapnak, segítendő a második nyelvvizsga megszerzését. E tekintetben egyébként nem állnak rosszul, hiszen végzőseik 60 százalékának legalább egy középfokú nyelvvizsgája van, de Rémi Péter szerint nagy várakozással tekintenek a Széchenyi István Egyetem „Segítő kéz a nyelvvizsgához” elnevezésű programjára, amelynek keretében mindössze egyszeri 2500, 5000 vagy 10.000 forintos regisztrációs díj ellenében a SZE-Lingua Nyelvi Szolgáltató Központ és az Idegen Nyelvi Oktatási Központ bevonásával ingyenes angol és német nyelvtanfolyamokon vehetnek részt a 2020-ban az általános felvételi eljárásban valamely felsőfokú intézménybe felvételizni kívánó, a 2019/2020-as tanévben végző, középfokú nyelvvizsgával még nem rendelkező középiskolások. A győri univerzitás iránt egyébként is nagy az érdeklődés a Szabadhegyibe járók részéről, hiszen a legutóbbi négy évben a továbbtanulók 41 százalék oda nyert felvételt.

