Suhanós lett az Erdész utca Sopronban, elkészült az úttest és a járda új burkolata – fotó

Bruttó harmincmillió forintból készült el az Erdész utcában az úttest és a járda új burkolata. A beruházás része a városszerte zajló útfelújítási programnak.

– Jelentős útfelújítások zajlanak városszerte. Erre mintegy másfél milliárd forintos keretet terveztünk be és osztottunk el Sopron azon részei között, ahol erre a legnagyobb szükség van. Ennek a projektnek a része a most elkészült Erdész utca, amely bruttó harmincmillió forintból teljes hosszában új aszfaltot kapott és a járda burkolata is elkészült. Nemrégiben újult meg a közeli Ibolya út, valamint a Winkler utca, a Király Jenő, a Határőr utcák, a Virágvölgyi úton pedig jelenleg is tart a kivitelezés. A fejlesztésekkel nem állunk le, a program más utakkal jövőre is folytatódik, most az időjárás szab kis szünetet – mondta Farkas Ciprián polgármester.

Az elkészült beruházást Mágel Ágost önkormányzati képviselő köszönte meg a lakók nevében a városvezetésnek. Mint mondta, régóta esedékes volt a felújítás, már annyi rossz állapotban volt a burkolat, hogy elkerülhetetlenné vált a teljes felületzárás. Az erre autózókat óvatosságra és a közlekedési kultúra betartására intette, és azt kérte, hogy a sima aszfalt senkit ne késztessen „gyorsulási versenyre”.