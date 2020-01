Sportlétesítmény lesz az egykori húsüzem területén Mosonmagyaróváron

Sok feladat elé néz idén a Movinnov Kft. Az egykori Kaiser húsüzemnél a főépület felújítása után egy sportlétesítmény létrehozását koordinálják.

Egyre szerteágazóbb a Movinnov Kft. feladatköre. Pollhammer Jenő ügyvezetőt az idei tervekről kérdeztük.

– Az Áchim András utcában folyamatban van egy tizenöt lakásos társasház építése, két nagyobb méretű irodával. A lakások felét értékesítettük. A terület a mi tulajdonunk és kellő szaktudással, kapacitással is rendelkeztünk a fejlesztéshez. Korábban a Vágóhíd utcában építettünk egy huszonnégy lakásos társasházat. Ennél nagyobb lakásépítési beruházást nem tervezünk – hangsúlyozta az ügyvezető.

Az ingatlan eladásából keletkező nyereséget az önkormányzati vállalkozás az ipari park fejlesztésére, üzlethelyiségeik értéknövelő beruházására fordítja.

– A tervek szerint idén a város 170 millió forintot fordít a költségvetésből az önkormányzati lakások felújítására. Ezen felüli összeg az, ami még a hibajavításra vagy üzemeltetésre megy. Nagy az igény a szociális és a szakemberlakásra is, az önkormányzat főként az utóbbiak számát szeretné növelni – hangsúlyozta Pollhammer Jenő. Idén egyébként a Fő utca 13. szám alatti és a Buda utca 1. szám alatti társasházaknál terveznek nagyobb korszerűsítést, a Sóháznál is folytatják az évekkel korábban már megkezdett munkát.

Az egykori Kaiser húsüzem főépületénél már befejezték a felújítást. Amint arról már többször írtunk, itt összpontosítanák a rendészeti feladatokat. Az így felszabaduló mosoni rendőrőrs épületének hasznosítására több ötlet is felmerült. A volt húsüzem udvarára egy sportlétesítmény építését tervezik. A közbeszerzés most zárult le a kivitelezésre, amellyel októberre kell a vállalkozónak végeznie. Az elképzelések szerint a két nagy termet egyrészt a Lajta Néptáncegyüttes, részben a küzdősportot űző egyesületeknek adnák át. A Mofém-kultúrház korszerűsítése is megkezdődhetett a napokban, miután átadták a nyertes kivitelezőnek a munkaterületet (a témára bővebben visszatérünk).

Az egykori Korona Szálló pincéje és földszinti része is megszépül egy pályázat keretében 40 millió forintból. Ide közösségi funkciót terveznek és civil szervezeteket fogadnának be.

– Az önkormányzat 200 millió forintot nyert egy munkásszálló kialakítására. Első körben a közbeszerzés nem volt eredményes, ezért újabb eljárás indítását tervezzük. A beruházásnak jövő év nyarára kell elkészülnie – fűzte hozzá az ügyvezető.