Speciális gépjárműre gyűjt az alapítvány, amellyel kerekesszéket használó betegek is utazhatnak

Mosonmagyaróvár és környéke rákbetegeinek nyújtanak támogatást és segítenek a rehabilitációban. Ismeretterjesztő előadásaik telt házasak és szolgáltatásaik köre is folyamatosan bővül. Kuti Sándor, az Újjáéledés Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt a munkájukról és terveikről.

A dr. Bródy Edit és Böck János által 1991-ben alapított közhasznú alapítvány célja, hogy szervezett módon nyújtsanak segítséget a daganatos betegségben szenvedőknek és életmódváltást, szemléletváltozást célzó programokat, képzéseket szervezzenek számukra. Tavasszal telt házas volt az az előadás, amelyen a táplálkozásról és az autoimmunitásról beszélt szakember a Flesch-központban. Szeptemberben a gyógyító jód volt a téma.

– Ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, hogy minél több emberhez eljussanak az aktuális információk. Szakkönyveket és folyóiratokat lehet kölcsönözni, ezenkívül bárkinek, ha kérdése van vagy segítségre szorul, esetleg beszélgetne, ingyenes tanácsadásra kérünk fel belgyógyász szakorvost, gyógytornászt, dietetikust, hospice-önkéntest. Minden betegség összefügg a lelki egészséggel, ezért ingyenes tanácsadás biztosítunk klinikai szakpszichológussal is – fogalmazott Kuti Sándor, az Újjáéledés Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az új Civil Házban (Pálffy-villa) állnak az érdeklődők rendelkezésére. Szolgáltatásaik közé tartozik még a betegkísérés, az otthoni gondozás megszervezése, a gyógyhatású készítmények beszerzése, de tartanak emellett speciális gyógytornát és gyászfeldolgozó foglalkozásokat is.

– Rehabilitációs eszközöket is kölcsönözhetnek tőlünk azok, akik hozzánk fordulnak segítségért. Például ha valakinek kerekesszékre vagy járókeretre lenne szüksége, tudunk biztosítani. Otthon­ápolási eszközeink köre is bővült az elmúlt időszakban, így már háromfunkciós betegággyal és ágyasztallal is tudjuk támogatni a segítségre szorulókat. Szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük. Ezért egy speciális gépjármű beszerzését tervezzük, amivel szállítani tudjuk akár a kerekesszéket használó betegeket is. Gyakran tapasztaljuk, hogy a betegeknek és a hozzátartozóknak nagy gondot okoz az eljutás az orvosi rendelésre, illetve a különböző vizsgálatokra. Főleg az egyedülálló, idős betegek érintettek, akik nehezen tudják vállalni az utazással járó tortúrát. Ennek a gépjárműnek a vásárlásához keresünk még támogatókat – zárta szavait Kuti Sándor, az Újjáéledés Alapítvány kuratóriumi elnöke.