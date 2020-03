SopronPress – Ingatlanszakértő is megszólal a koronavírus kapcsán

Mutatjuk, milyen témákról olvashatnak a SopronPress legfrissebb számában.

A SopronPress a hirdetések mellett igyekszik olyan időszerű témákat és hasznos információkat is a figyelmükbe ajánlani, amelyek a hétköznapokban való eligazodást segítik, vagy ötleteket adhatnak a szabadidő eltöltésére, környezetünk szebbé tételére.

A SopronPress legközelebbi, csütörtökön megjelenő számában például megtudhatják, milyen remek testedzést jelent a kertészkedés. Részletekbe menően arról is értesülhetnek, hogy a kapálással, gereblyézéssel és ehhez hasonló munkákkal mennyi kalóriát égethetünk el. Jó tanácsokat olvashatnak arról is, hogy már most milyen módon érdemes megelőzni a kertben a kártevők majdani színre lépését. Egy cikk a levendula áldásos hatásait veszi számba. A koronavírus kapcsán pedig egy ingatlanszakértő az elmúlt hetek kereslet-kínálati trendjét térképezi fel a lakások vonatkozásában.

